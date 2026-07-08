Monsoon Tracker: दिल्ली से बिहार तक बरसेंगे बादल, मानसून को लेकर IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Monsoon Tracker 2026: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं. ऐसे में अब मानसून को लेकर IMD बड़ा अपडेट दिया है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 8, 2026, 9:54 AM IST
Monsoon Tracker: दिल्ली से बिहार तक बरसेंगे बादल, मानसून को लेकर IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट
मानसून को लेकर मौसम विभाग ने दी चेतावनी (Image: IANS)
  • 15 राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट जारी
  • सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश
  • गुरुग्राम में जलभराव, एनएच-48 पर लंबा जाम लगा
  • हिमाचल उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश चेतावनी

Monsoon Tracker 2026: देश के कई राज्यों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है. लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. कई राज्यों में प्रशासन ने पहले से ही राहत और बचाव की तैयारी शुरू कर दी है.

सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश

गुजरात के सूरत में लगातार हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सिर्फ 36 घंटे में करीब 18 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. कई सड़कों पर पानी भर गया और कुछ जगहों पर कारें तक बहती दिखाई दीं. प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 2,100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. सूरत और नवसारी में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी बंद कर दिए गए हैं. लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और प्रशासन की सलाह का पालन करें.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ेगी बारिश, IMD ने जारी किया नया अपडेट

गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में जलभराव

गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में दो-दो फीट तक पानी भर गया. दिल्ली-जयपुर एनएच-48 का एक हिस्सा धंस गया, जिससे करीब 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. एक स्कूल बस भी सर्विस लेन के नाले में फंस गई. हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से अगले कुछ दिनों तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की है. वहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में अगले तीन दिनों तक हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में भी असर

राजस्थान में भी बारिश से कई हादसे सामने आए हैं. जालोर में एक जीप नदी में पलट गई, जबकि चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार शाम पांच मंजिला इमारत गिर गई. मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई है. हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, कानपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों के लिए भी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले एक सप्ताह तक मौसम खराब रह सकता है. कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मानसून से जुड़े 5 FQA

Q1. किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है?

मौसम विभाग ने गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Q2.सूरत में बारिश से क्या हालात बने हैं?

सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश हुई है. कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कें पानी में डूब गईं और करीब 2,100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

Q3.गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में बारिश का क्या असर पड़ा?

गुरुग्राम में कई जगह दो फीट तक पानी भर गया. एनएच-48 का हिस्सा धंसने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. दिल्ली-एनसीआर में भी अगले तीन दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है.

Q4.किन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है?

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

Q5. मौसम विभाग ने लोगों को क्या सलाह दी है?

मौसम विभाग ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने, मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और भारी बारिश, आंधी व बिजली गिरने के दौरान पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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