Monsoon Tracker: आपके शहर में कब दस्तक देगा मानसून? जानिए लखनऊ समेत इन शहरों में कब मिलेगी गर्मी से राहत

Monsoon Tracker 2026: मानसून देश के कई शहरों में दस्तक दे चुका है. आईएमडी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 16, 2026, 6:13 PM IST
Monsoon Tracker
Monsoon Tracker (Image: AI)
  • मानसून ने दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत में रफ्तार पकड़ी,
  • अगले तीन दिनों में कई राज्यों तक पहुंचेगा मानसून.
  • लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में जल्द शुरू हो सकती है बारिश.
  • दिल्ली में जून के आखिर तक मानसून पहुंचने की संभावना है.
  • पटना समेत बिहार के कई शहरों में बारिश हो सकती है.


Monsoon Tracker 2026: मानसून ने देश के कई हिस्सों में रफ्तार पकड़ ली है और अब लोगों की नजर इस बात पर है कि उनके शहर में बारिश कब शुरू होगी. IMD के ताजा पूर्वानुमान और जारी किए गए मानसून एडवांसमेंट मैप के अनुसार, 16 जून 2026 तक दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिण, पूर्व और मध्य हिस्सों के बड़े क्षेत्र को कवर कर चुका है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और मौसमीय परिस्थितियों की वजह से अगले कुछ दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है. इससे कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है.

कहां पहुंचा मानसून?

आईएमडी ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के कर्नाटक के बाकी हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ और इलाकों तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ तक आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: दिल्ली-यूपी में आंधी-बारिश ने बढ़ाया कन्फ्यूजन... क्या आ गया मानसून? IMD ने दिया अपडेट

मानसूनी गतिविधियां हो रही हैं तेज

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IMD की तरफ से जारी किया गया मानसून के ताजा हालात का मानचित्र.

मानसून की मौजूदा स्थिति को देखें तो यह बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वी भारत में अच्छी पकड़ बना चुका है. झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी गतिविधियां तेजी हो रही हैं. वहीं मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दायरा बढ़ने लगा है. आईएमडी के अनुसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ बारिश हो सकती है.

दिल्ली में मानसून

देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो अभी मानसून को दिल्ली पहुंचने में कुछ समय लग सकता है. सामान्य स्थिति में मानसून जून के आखिरी सप्ताह के आसपास दिल्ली पहुंचता है. हालांकि इससे पहले प्री-मानसून बारिश, बादल और आंधी-तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत की ओर मानसून आगे बढ़ सकता है.

यूपी में कब पहुंचेगा मानसून?

उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर लोगों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. वाराणसी और पूर्वांचल के कई इलाकों में 20 से 25 जून के बीच मानसूनी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है. गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी इसी अवधि के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं लखनऊ और मध्य उत्तर प्रदेश में मानसून 22 से 27 जून के बीच दस्तक दे सकता है. इसके बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की बुवाई को भी फायदा होगा.

बिहार में मानसून का हाल

बिहार में मानसून की स्थिति उत्तर प्रदेश की तुलना में थोड़ी आगे रहने की संभावना है. पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत कई शहरों में अगले कुछ दिनों के दौरान मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मौसम विभाग ने बिहार में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है. यदि मानसून की मौजूदा रफ्तार बनी रहती है तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में जल्द ही  मानसूनी बारिश शुरू हो सकती है, जिससे किसानों और आम लोगों दोनों को राहत मिलेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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