मानसून आया, मगर बारिश ही गायब हो गई! आखिर कैसे 146 साल का सबसे सूखा महीना बना जून

Weather Forecast Update Today: भारत के अलग-अलग हिस्सों में मानसून ने बेशक दस्तक दे दी है. मगर जून का ये महीना ज्यादा हिस्सों में बारिश के इंतजार में ही गुजर रहा है. हालात ऐसे रहे कि जून 2026 पिछले 146 सालों में सबसे सूखे जून महीनों में शामिल हो गया. कई राज्यों में बादल तो आए, मगर बारिश ही नहीं हुई. इसका असर खेती से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक पर पड़ा. रिपोर्ट बताती हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 4 जून को केरल पहुंचा और कुछ ही दिनों में दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया. लेकिन 15 जून के बाद मानसून की रफ्तार अचानक थम गई. करीब दो हफ्तों तक देश के बड़े हिस्से में अच्छी बारिश नहीं हुई.
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इस दौरान पूरे देश में बारिश सामान्य से 40 फीसदी से ज्यादा कम रही. वहीं मध्य भारत में हालात और खराब रहे. यहां सामान्य से 60 फीसदी तक कम बारिश दर्ज की गई. यही वजह है कि जून का बारिश का आंकड़ा काफी नीचे चला गया. अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून सिर्फ देश में पहुंचने से बारिश शुरू नहीं हो जाती. बारिश के लिए कई वेदर सिस्टम का एक साथ एक्टिव होना जरूरी होता है. इस बार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पर्याप्त नमी नहीं मिल पाई. साथ ही मानसून को आगे बढ़ाने वाले कम दबाव के क्षेत्र और दूसरे मौसमी सिस्टम भी कमजोर पड़ गए. इसका असर यह हुआ कि बादल बनने और बरसने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई.
हालांकि जून के आखिर में कुछ इलाकों में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ी है और बारिश शुरू हुई है. लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जून में जो बारिश की कमी हुई है, उसकी भरपाई होने में अभी समय लगेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलते मौसम और बढ़ते तापमान की वजह से अब मानसून का मिजाज पहले जैसा नहीं रहा. कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कभी लंबे समय तक सूखे जैसे हालात बन जाते हैं. यही वजह है कि इस बार मानसून आने के बावजूद जून देश के लिए सबसे सूखे महीनों में दर्ज हो गया.
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