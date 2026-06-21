Monsoon Tracker 2026: उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा मानसून, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

Mansoon Tracker 2026: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, जबकि दिल्ली, यूपी और बिहार के लोगों को भी जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है.

Written by: Rishabh Kumar
Updated: June 21, 2026, 5:44 PM IST
Monsoon Tracker 2026
Monsoon Tracker 2026 (Image: AI)
  • मानसून कई राज्यों में तेजी से बढ़ा
  • बिहार में भारी बारिश का अलर्ट
  • दिल्ली-एनसीआर को मिलेगी गर्मी से राहत
  • यूपी में जल्द बदल सकता मौसम मिजाज

Monsoon Tracker 2026: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग(IMD) के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के हिस्सों तक पहुंच चुकी है. मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मानसून और आगे बढ़ सकता है. इससे लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

इन इलाकों में होगी बारिश

21 से 26 जून के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. कई जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अच्छी बारिश के संकेत हैं. झारखंड और ओडिशा में कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं. बिहार में 25 और 26 जून को भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

और पढ़ें: Mansoon Tracker 2026: यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी झमाझम बारिश? मानसून पर आया IMD का ताजा अपडेट

दक्षिण भारत में बारिश से मौसम होगा सुहाना

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है. तटीय कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में कहीं-कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है. लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी बढ़ सकती है.

गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम सक्रिय बना रहेगा. 21 और 22 जून को कई जगहों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है. लगातार बारिश के कारण भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है.

दिल्ली समेत उत्तर भारत में कब पहुंचेगी बारिश?

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में 21 से 23 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इसके साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी. दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भी गर्मी और उमस से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं.

यूपी-बिहार के लिए क्या है अपडेट?

उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 जून को बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जून के आसपास बारिश हो सकती है. बिहार में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि 21 जून को कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में लोगों को गर्मी और बारिश, दोनों तरह के मौसम के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी. किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे खरीफ फसलों की बुवाई को रफ्तार मिलेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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