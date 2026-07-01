Monsoon Tracker: कई राज्यों में पहुंचा मानसून, अगले दो दिनों में इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश

Monsoon Tracker 2026: देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 1 जुलाई 2026 तक मानसून उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूरे गुजरात, दमन और दीव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के सभी हिस्सों के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच गया है. इससे कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है.
मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून अब लगातार उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से इसकी चपेट में आ चुके हैं. इन इलाकों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है.
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है. इस दौरान उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है. इन जगहों पर कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगर मानसून इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, तो अगले दो दिनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश शुरू हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भी मौसम बदल सकता है.
Advance of Southwest Monsoon 2026 :
❖ The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, entire Daman & Diu, some more parts of Madhya Pradesh & Uttar Pradesh, remaining parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh & Ladakh, entire… pic.twitter.com/oLMyNaSf2c
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 1, 2026
बारिश शुरू होने के बाद कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर देख लें. जिन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है, वहां लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. किसानों के लिए यह बारिश अच्छी खबर है, लेकिन भारी बारिश वाले क्षेत्रों में फसलों और सामान की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी होगा. मौसम विभाग आने वाले दिनों में मानसून की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.
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