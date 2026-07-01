Monsoon Tracker: कई राज्यों में पहुंचा मानसून, अगले दो दिनों में इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश

Monsoon Tracker 2026: मौसम विभाग के अनुसार मानसून कई राज्यों तक पहुंच गया है. अगले दो दिनों में दिल्ली समेत कई इलाकों में तेज बारिश की उम्मीद है. यहां जानिए IMD ने क्या अपडेट दिया है....

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 1, 2026, 8:54 PM IST
Monsoon Tracker 2026
Monsoon Tracker 2026 (Image: AI)
  • कई राज्यों में तेजी से पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून
  • अगले दो दिनों में होगी तेज बारिश
  • दिल्ली समेत कई इलाकों को मिलेगी राहत

Monsoon Tracker 2026: देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 1 जुलाई 2026 तक मानसून उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूरे गुजरात, दमन और दीव, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के सभी हिस्सों के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच गया है. इससे कई जगहों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है.

इन राज्यों में पहुंच चुका है मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून अब लगातार उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्से इसकी चपेट में आ चुके हैं. इन इलाकों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: खत्म हुआ इंतजार! दिल्ली में मानसून इस दिन देगा दस्तक, गर्मी से मिलेगी राहत

अगले दो दिनों में कहां होगी बारिश

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है. इस दौरान उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है. इन जगहों पर कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

दिल्ली समेत कई इलाकों को मिल सकती है राहत

दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगर मानसून इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, तो अगले दो दिनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश शुरू हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भी मौसम बदल सकता है.

लोग क्या रखें ध्यान?

बारिश शुरू होने के बाद कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर देख लें. जिन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है, वहां लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. किसानों के लिए यह बारिश अच्छी खबर है, लेकिन भारी बारिश वाले क्षेत्रों में फसलों और सामान की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी होगा. मौसम विभाग आने वाले दिनों में मानसून की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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