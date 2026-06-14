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Monsoon Tracker: कहां पहुंचा मानसून? जानिए दिल्ली-यूपी में कब देगा दस्तक, IMD ने दिया अपडेट

Monsoon Tracker 2026: मानसून कहां तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कब होगी एंट्री, किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और अगले सप्ताह मौसम कैसा रहेगा. यहां जानिए आईमडी ने इसको लेकर क्या अपडेट दिया है...

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 14, 2026, 6:37 PM IST
Southwest Monsoon Update
Southwest Monsoon Update (Image: AI)
  • 14 जून तक मानसून दक्षिण और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में पहुंचा.
  • अगले 2-3 दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में और आगे बढ़ेगा.
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15-20 जून के बीच एंट्री की संभावना.
  • पश्चिमी यूपी में 20-25 जून के बीच पहुंच सकता है मानसून.
  • दिल्ली में 25-30 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है.

Monsoon Tracker 2026: मानसून अब धीरे-धीरे देश के बड़े हिस्से को कवर करता जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट और 14 जून 2026 तक जारी मानसून एडवांस मैप के अनुसार मानसून दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों तक पहुंच चुका है. अब लोगों की नजर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों पर टिकी हुई है, जहां गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है.

14 जून तक कहां पहुंचा मानसून?

IMD के जारी मैप के मुताबिक 14 जून तक मानसून महाराष्ट्र के बड़े हिस्से, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ रही है.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: दिल्ली-एनसीआर से कितनी दूर मानसून? देश के किन कोने में पहुंचेगी आज, इन जगहों पर दिखेगा अल-नीनो का कहर

उत्तर भारत में मानसून की क्या है स्थिति?

मैप में दिखाई गई सामान्य मानसून प्रगति रेखा के अनुसार उत्तर भारत में मानसून की एंट्री अभी बाकी है. हालांकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्री-मानसून गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वर्तमान गति बनी रहती है तो अगले 10 से 15 दिनों में मानसून उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच सकता है. इस दौरान कई राज्यों में आंधी, बिजली गिरने और तेज बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं.

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उत्तर प्रदेश में कब पहुंचेगा मानसून? (UP Monsoon Arrival Date)

IMD के मानसून एडवांस मैप के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की सामान्य एंट्री 15 से 20 जून के बीच मानी जाती है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्वी यूपी के जिलों जैसे गोरखपुर, वाराणसी, बलिया और महाराजगंज में जून के तीसरे सप्ताह के दौरान मानसून दस्तक दे सकता है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और नोएडा शामिल हैं, वहां मानसून 20 से 25 जून के बीच पहुंचने की संभावना है. इससे पहले गरज-चमक और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है.

दिल्ली में कब आएगा मानसून? (Delhi Monsoon Arrival Date)

दिल्ली में मानसून की सामान्य एंट्री 27 जून के आसपास होती है. IMD के मैप में भी दिल्ली क्षेत्र के लिए 25 जून से 30 जून के बीच मानसून पहुंचने का संकेत दिख रहा है. अगर बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों सक्रिय रहती हैं तो इस बार मानसून निर्धारित समय के आसपास या थोड़ा पहले भी दिल्ली पहुंच सकता है. फिलहाल राजधानी में प्री-मानसून बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है.

इन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

अगले सप्ताह कैसा रहेगा मानसून मूड?

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून की रफ्तार बढ़ सकती है. बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल मौसमी परिस्थितियां और नमी से भरी हवाएं मानसून को मध्य और उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेंगी. ऐसे में जून के आखिरी सप्ताह तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होता दिखाई दे सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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