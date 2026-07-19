फिर मेहरबान होगा मानसून...देशभर में होगी झमाझम बारिश, सैटेलाइट तस्वीरों ने जगाई उम्मीद; जानिए दिल्ली में कब होगी बारिश

Monsoon Tracker: कई दिनों के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में एक बार फिर से देश के कई हिस्सों के ऊपर आसमान में बादल दिखाई रहे हैं. आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कब बारिश होगी?

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मानसून फिर होंगे मेहरबान (Image: AI)

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे देशभर पर घने बादल

20 जुलाई से दिल्ली में बारिश की वापसी

22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Monsoon Tracker 2026: कई दिनों की कमजोर बारिश के बाद अब मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. ISRO के INSAT-3DR सैटेलाइट की 19 जुलाई की तस्वीरों में भारत के बड़े हिस्से पर घने बादल दिखाई दिए हैं. जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक बादलों का बड़ा फैलाव नजर आया है. दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण बादल सक्रिय हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है. इससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव और बाढ़ जैसी परेशानी भी देखने को मिल सकती है.

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कई दिनों तक हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर कम समय में 200 मिमी से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है. इससे फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा रहेगा. पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम का अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है.

सैटेलाइट कैसे बताता है कहां होगी बारिश?

INSAT-3DR भारत का मौसम पर नजर रखने वाला सैटेलाइट है. यह धरती से करीब 36 हजार किलोमीटर ऊपर रहकर हर आधे घंटे में नई तस्वीरें भेजता है. इन्हीं तस्वीरों की मदद से भारत मौसम विभाग मौसम का अनुमान तैयार करता है. सैटेलाइट बादलों की मोटाई, ऊंचाई और तापमान की जानकारी देता है. अगर किसी जगह पर बहुत ठंडे और ऊंचे बादल दिखाई देते हैं, तो वहां तेज बारिश और तूफान की संभावना ज्यादा मानी जाती है. यही वजह है कि समय रहते मौसम की चेतावनी जारी करना आसान हो जाता है.

हर बादल बारिश नहीं लाता

आसमान में बादल दिखाई देने का मतलब हमेशा तेज बारिश नहीं होता. कई बार बादल सिर्फ हल्की बूंदाबांदी करते हैं, जबकि कुछ बादल बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान भी लाते हैं. मौसम वैज्ञानिक बादलों के ऊपरी हिस्से के तापमान को देखकर उनकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं. जितना ठंडा बादल होगा, उसके उतना ही ज्यादा सक्रिय होने की संभावना रहती है. फिलहाल उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में ऐसे घने बादल बने हुए हैं, जिनसे भारी बारिश हो सकती है.

क्यों लौट आया मानसून?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने नए कम दबाव के क्षेत्र, मजबूत मानसूनी हवाओं और उत्तर की ओर खिसकी मानसून ट्रफ की वजह से बारिश फिर तेज हो रही है. इससे खेतों में खड़ी खरीफ फसलों को अच्छा पानी मिलेगा और जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ेगा. हालांकि लगातार तेज बारिश वाले इलाकों में सड़कें डूब सकती हैं, ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और निचले क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है. बंगाल की खाड़ी में बने नए कम दबाव के क्षेत्र, मजबूत मानसूनी हवाओं और उत्तर की ओर खिसकी मानसून ट्रफ की वजह से बारिश फिर तेज हो रही है.

दिल्ली में कब होगी बारिश?

दिल्ली-एनसीआर में भी मानसून अब फिर से सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई से राजधानी में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है, जो पूरे सप्ताह रुक-रुक कर जारी रह सकता है. इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है. बारिश की वजह से दिन का तापमान कम होगा, उमस से राहत मिलेगी और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है. हालांकि तेज बारिश के समय कई सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की परेशानी भी हो सकती है. इसलिए घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें.