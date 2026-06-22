Monsoon Tracker 2026: यूपी में दस्तक देने वाला है मानसून, रफ्तार से बढ़ रहा आगे- जानें दिल्ली-बिहार में कब होगी एंट्री?

Monsoon Tracker 2026: मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मानसून की पहली बारिश होगी. वहीं, दिल्ली और बिहार में भी जल्दी मानसून की एंट्री होगी.

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उत्तर प्रदेश में मानसून कब आएगा. Image Source- ANI

मानसून अगले 2-3 दिनों में सोनभद्र, वाराणसी और चंदौली पहुंच सकता है.

सोनभद्र से केवल 100-150 किमी और वाराणसी से करीब 200 किमी दूर है मानसून.

महाराष्ट्र-बिहार के आसपास कई दिनों तक मानसून की रफ्तार धीमी रहने से यूपी में आगमन लेट हुआ.

मौसम विभाग के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां बनने से पूर्वांचल में जल्द अच्छी बारिश शुरू हो.

Monsoon Tracker 2026: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. लंबे इंतजार के बाद मानसून अब राज्य की सीमा के काफी करीब पहुंच चुका है. मौसम विभाग का मानना है कि अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो अगले दो से तीन दिनों के अंदर पूर्वांचल के कई जिलों में मानसूनी की पहली बारिश होने की उम्मीद है. वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

सोमवार (22 जून) को सुबह पूर्वांचल के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखने को मिली. हालांकि, दोपहर तक आसमान साफ हो गया, लेकिन मौसम विभाग की ताजा जानकारी ने बारिश की उम्मीदों को फिर मजबूत कर दिया. विभाग के अनुसार मानसूनी बादल बिहार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सासाराम क्षेत्र के आसपास सक्रिय हो चुके हैं. ये संकेत माना जा रहा है कि मानसून अब उत्तर प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

मौसम विभाग के मानचित्रों के अनुसार मानसून की सक्रिय रेखा सोनभद्र से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है. वहीं, वाराणसी से इसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर आंकी जा रही है. अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो जल्द ही मानसूनी हवाएं और बादल पूर्वांचल के आसमान पर छा सकते हैं. इसके साथ ही कई इलाकों में अच्छी बारिश की शुरुआत होने की संभावना है.

क्यों देरी से पहुंच रहा मानसून?

इस बार मानसून की चाल सामान्य से कुछ धीमी रही. आमतौर पर जून के तीसरे सप्ताह तक मानसून पूर्वांचल में दस्तक दे देता है, लेकिन इस साल इसकी स्पीड कई दिनों तक थमी रही. महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों और बिहार तक पहुंचने के बाद भी मानसून लंबे समय तक स्थिर बना रहा. इसी वजह से उत्तर प्रदेश में इसके आगमन में देरी हुई.

हालांकि, पिछले कुछ दिनों में मौसम ने करवट लेना शुरू किया है. वातावरण में नमी बढ़ी है और स्थानीय स्तर पर गर्मी के कारण बादलों का निर्माण भी तेज हुआ है. सुबह और शाम के समय बादलों की मौजूदगी ने संकेत दे दिए थे कि मानसून जल्द आगे बढ़ सकता है. अब मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि परिस्थितियां धीरे-धीरे मानसून के पक्ष में बन रही हैं.

सोनभद्र को उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ा ये जिला अक्सर सबसे पहले मानसूनी बादलों का स्वागत करता है. यहां के पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के बाद ही मानसून वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या और फिर लखनऊ की ओर बढ़ता है.