Monsoon Tracker: खत्म हुआ इंतजार! दिल्ली में मानसून इस दिन देगा दस्तक, गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Monsoon Update: दिल्ली-एनसीआर में जल्द मानसून सक्रिय हो सकता है. IMD ने अगले कुछ दिनों में बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है.

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Monsoon Tracker 2026 (Image: Ai)

दो से तीन दिनों में पहुंचेगा मानसून

दिल्ली में तेज बारिश की संभावना बनी

बारिश से तापमान में होगी बड़ी गिरावट जल्द

उत्तर प्रदेश में मानसून से मिली राहत

Monsoon Tracker 2026: दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को जल्द ही गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम की स्थिति मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल बनी हुई है. लंबे इंतजार के बाद अब लोगों को अच्छी बारिश और ठंडे मौसम की उम्मीद है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है.

कई दिनों से गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी

पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था. राजधानी में अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रात का तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा रहा. हल्की बारिश होने के बावजूद हवा में नमी लगातार बनी रही, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल सकी. दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी महसूस की गई. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ते ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

जुलाई के पहले सप्ताह में होगी अच्छी बारिश

आईएमडी के अनुसार 30 जून और 1 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने 1 से 3 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Advance of Southwest Monsoon 2026 ❖ The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand & Bihar, some parts of Uttar Pradesh, most parts of Uttarakhand, and some parts of Himachal Pradesh & Ladakh, today… pic.twitter.com/JH6j5mzuFq — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 30, 2026

बारिश के साथ तापमान में आएगी बड़ी गिरावट

बारिश शुरू होने के बाद तापमान में भी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है. जहां पिछले दिनों अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब इसके धीरे-धीरे कम होने की संभावना है. 30 जून को तापमान 38 से 40 डिग्री, 1 जुलाई को 36 से 38 डिग्री और 2 से 3 जुलाई तक 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. मौसम विभाग का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में तापमान सामान्य से भी नीचे जा सकता है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश में बारिश से मिली राहत

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पहले ही पहुंच चुका है. हालांकि शुरुआत में इसकी रफ्तार धीमी रही और यह कुछ दिनों तक बिहार-यूपी सीमा के आसपास रुका रहा. अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. बारिश की वजह से कई जिलों में तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब धीरे-धीरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी इलाकों में भी सक्रिय होगा. इससे खेती, जलाशयों और आम लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.