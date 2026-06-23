Monsoon Tracker: मुंबई में मानसून की बारिश, बिहार-छत्तीसगढ़ में आज ही करेगा एंट्री, दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज

Monsoon Tracker 2026: दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. मुंबई समेत कई राज्यों में पहुंच चुका मानसून जल्द गुजरात, यूपी और दिल्ली-NCR तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 23, 2026, 3:35 PM IST
Monsoon Tracker: मुंबई में मानसून की बारिश, बिहार-छत्तीसगढ़ में आज ही करेगा एंट्री, दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज
Monsoon Tracker (Image: ai)
  • दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी से परेशानी बढ़ी
  • नोएडा, गुरुग्राम में तेज हवाओं का असर
  • अगले छह दिनों तक बारिश का अलर्ट
  • उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ा मानसून

Monsoon Tracker: दिल्ली-NCR में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. मंगलवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिली. तेज हवाओं के साथ उड़ती धूल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. सड़कों पर धूल का गुबार छाया रहा, जबकि कई जगह खुले में कारोबार करने वाले दुकानदारों को अपना सामान समेटना पड़ा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी आंधी और बारिश की संभावना जताई है. IMD के अनुसार, मानसून ने आज मंगलवार (23 जून, 2026) को मुंबई दस्तक दे चुका है.

नोएडा से गुरुग्राम तक धूल भरी आंधी का असर

मंगलवार सुबह से ही दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने लगीं. नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों पर धूल का गुबार साफ दिखाई दिया. कई इलाकों में विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई. खुले में लगी दुकानों के सामान हवा के कारण उड़ने लगे, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ जगहों पर लोगों ने एहतियात के तौर पर दुकानें बंद कर दी.

और पढ़ें: Monsoon Tracker 2026: यूपी में दस्तक देने वाला है मानसून, रफ्तार से बढ़ रहा आगे- जानें दिल्ली-बिहार में कब होगी एंट्री?

छह दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR समेत देश कई इलाकों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इस सप्ताह कई दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. आज से अगले छह दिनों तक अलग-अलग समय पर तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है. वहीं अगले तीन दिनों में गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून पहुंच सकता है. पंजाब और हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है मानसून

इस बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है. 23 जून 2026 को मानसून ने मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, महाराष्ट्र के कई इलाकों जिसमें मुंबई भी शामिल है, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों को कवर कर लिया है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा अब दहानू, वर्धा, रायपुर, डाल्टनगंज और मोतिहारी होते हुए आगे बढ़ रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ सकता है. इसके बाद झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों तक इसकी पहुंच होने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली-NCR में भी मानसून की एंट्री का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं माना जा रहा है. आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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