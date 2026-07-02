Monsoon Tracker: फिर एक्टिव हुआ मानसून, दिल्ली समेत कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट; पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा

Monsoon Tracker: मानसून फिर तेज हो गया है. दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा है. जानिए मानसून को लेकर IMD ने क्या अपडेट दिया है...

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 2, 2026, 7:16 PM IST
Monsoon Tracker
Monsoon Tracker (Image AI)
  • अगले 5 दिन कई राज्यों में भारी बारिश
  • पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा, अलर्ट जारी
  • दिल्ली समेत उत्तर भारत में बदलेगा मौसम
  • तेज बारिश से जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी

Monsoon Tracker 2026: बारिश का दौर अब और तेज होने वाला है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण मानसून फिर से तेज हो गया है. इसका असर उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्व भारत के कई इलाकों में देखने को मिलेगा. ऐसे में लोगों को मौसम का हाल देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है.

कई राज्यों में होगी तेज बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों तक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी देखने को मिल सकती है. कोंकण, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने की परेशानी बढ़ सकती है.

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उत्तर भारत में भी बदलेगा मौसम

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी परेशानी हो सकती है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवा और धूल भरी आंधी भी चल सकती है. कई जगह बिजली चमकने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है. ऐसे मौसम में खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना बेहतर रहेगा.

मध्य और पश्चिम भारत में ज्यादा असर

मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है. गुजरात और कोंकण के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश जारी रह सकती है. तेज बारिश की वजह से नदी-नाले उफान पर आ सकते हैं और कुछ जगहों पर सड़कें पानी में डूब सकती हैं. ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है.

दक्षिण और पूर्व भारत के लिए भी अलर्ट

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश का अनुमान है. ओडिशा में 3 और 4 जुलाई को बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में भी बारिश का दौर बना रहेगा. कई जगह तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है. मौसम खराब होने पर बेवजह बाहर निकलने से बचना सही रहेगा.

मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगले 2 से 3 दिनों में इसके गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे इन इलाकों में भी बारिश की रफ्तार बढ़ सकती है. किसानों के लिए यह बारिश अच्छी मानी जा रही है, लेकिन शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जैसी परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए मौसम विभाग की नई अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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