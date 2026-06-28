Monsoon Tracker: मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; IMD ने जारी किया अपडेट

IMD Weather Update: आईएमडी ने अगले पांच दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानिए किन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश होगी.

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IMD Weather Update (ImageAI)

पांच दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश

पूर्वोत्तर भारत में बेहद भारी बारिश का अलर्ट

मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ा

यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर देखते रहें

Monsoon Tracker: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासकर पूर्वोत्तर भारत और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में इससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

अगले पांच दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार तेज बारिश हो सकती है. इन इलाकों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है. इससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को बेवजह यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है.

भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 और 29 जून को सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है. वहीं 28 जून को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है. इन इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें.

Advance of Southwest Monsoon 2026 ❖ The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 20°N/60°E, 20°N/65°E, 20°N/70°E, Surat, Indore, Mandla, Daltonganj, Motihari and 28.3°N/83°E as on 28th June. ❖ Conditions are favourable for further advance of southwest monsoon… pic.twitter.com/TE18mKHAJz — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 28, 2026

उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे उत्तर और पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है. इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्व राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मानसून पहुंचने की संभावना है. इससे इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और गर्मी से राहत मिलेगी.

यात्रा और रोजमर्रा के काम पर पड़ सकता है असर

लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल सकती है. अगर आप अगले कुछ दिनों में इन राज्यों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर देखें. जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें और प्रशासन की ओर से जारी सलाह का पालन करें. किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश होने पर फसलों को नुकसान का खतरा भी बना रहेगा.

लोगों के लिए क्या है जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें. बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें और मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें. जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहां रहने वाले लोग पहले से जरूरी तैयारी कर लें. आने वाले दिनों में मानसून और आगे बढ़ेगा, जिससे देश के कई और हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है.