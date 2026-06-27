Monsoon Tracker: दिल्ली NCR में मानसून की कब होगी एंट्री? IMD ने बता दी सही तारीख

Monsoon Tracker: आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली NCR सहित देश के अलग अलग इलाकों में कैसा रहेगा मौसम....

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Monsoon Tracker (Image: AI)

जुलाई पहले सप्ताह पहुंचेगा दिल्ली में मानसून

तेज हवाओं संग मिलेगी बारिश से राहत

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

उत्तर भारत में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज

Monsoon Tracker: उत्तर भारत में लंबे समय से पड़ रही गर्मी और उमस से लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अब मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 16 राज्यों के लिए बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. कई जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने से बारिश का दायरा लगातार बढ़ेगा और तापमान में भी गिरावट आएगी.

दिल्ली समेत उत्तर भारत को कब मिलेगी राहत?

दिल्ली-एनसीआर में मानसून इस बार थोड़ा देर से पहुंच रहा है. पहले उम्मीद थी कि जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून आ जाएगा, लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी एंट्री हो सकती है. हालांकि इससे पहले भी लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी.

27 जून से 1 जुलाई के बीच हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. 28 जून से तापमान में गिरावट महसूस होगी, जबकि 30 जून और 1 जुलाई को बारिश की संभावना और मजबूत बताई गई है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी प्री-मानसून गतिविधियां तेज होंगी और कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है.

️ IMD Weather Warning ! Heavy to very heavy rainfall (7–20 cm) is likely over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during the week. ⚠️ Isolated extremely heavy rainfall is expected:

Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim: 27–29 June 2026

Assam & Meghalaya:… pic.twitter.com/erGTNeVBoi — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 27, 2026

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में होगी अच्छी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 29 जून से मौसम पूरी तरह बदल सकता है. लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कई अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है. बिहार में 29 जून से 2 जुलाई तक कई जिलों में लगातार बारिश हो सकती है, जिससे तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है. वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में भी फायदा मिलेगा.

पहाड़ों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चेतावनी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाओं और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग ने यात्रियों और चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को मौसम की जानकारी देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी है.

Advance of Southwest Monsoon 2026 ❖ The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 20°N/60°E, 20°N/65°E, 20°N/70°E, Surat, Indore, Mandla, Daltonganj, Motihari and 28.3°N/83°E as on 27th June. ❖ Conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into… pic.twitter.com/LtvDg52j3g — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 27, 2026

वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. कुछ जगहों पर जलभराव, अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना रह सकता है. प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

दक्षिण भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय

दक्षिण भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है. तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. यह बारिश जलाशयों और खेती के लिए अच्छी मानी जा रही है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून और मजबूत होगा.

मौसम विभाग की सलाह

IMD ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज बारिश और आंधी के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या कमजोर ढांचों के पास खड़े न हों. बिजली गिरने की आशंका वाले इलाकों में सुरक्षित स्थान पर रहें. किसानों को भी मौसम की जानकारी देखकर खेती से जुड़े काम करने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का मानना है कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के कई हिस्सों में गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.