Monsoon Tracker: UP में मानसून की एंट्री शुरू! IMD के नया अपडेट, जानिए दिल्ली समेत उत्तर भारत में कब बदलेगा मौसम

IMD Weather Update 2026: बलिया के रास्ते यूपी में बढ़ रहा मानसून. जानिए दिल्ली-एनसीआर, बिहार और उत्तर भारत में कब होगी भारी बारिश और उमस से कब मिलेगी राहत.

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यूपी मानसून की एंट्री (Image: AI)

मानसून ने बलिया रास्ते यूपी में दी दस्तक

पूर्वांचल जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

बिहार में फिर तेज हुई मानसूनी गतिविधियां

दिल्ली को जल्द उमस भरी गर्मी राहत

IMD मैप में दिखे घने मानसूनी बादल

Monsoon Tracker In Hindi: उत्तर भारत के लोगों के लिए भीषण उमस के बीच राहत की बड़ी खबर है. लंबे इंतजार के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) ने आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपनी दस्तक दे दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून ने इस बार अपने पारंपरिक सोनभद्र वाले मार्ग के बजाय बिहार से सटे बलिया जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है.

पिछले एक हफ्ते से पटना के आसपास रुकी मानसून की उत्तरी सीमा (NLM – Northern Limit of Monsoon) अब फिर से सक्रिय हो गई है. IMD द्वारा जारी ताजा मानसून मैप और सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर घने मानसूनी बादलों के साथ-साथ एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) की गतिविधि साफ दिखाई दे रही है. ऐसे में अब यूपी, बिहार और दिल्ली-एनसीआर के लोगों की नजरें अगले कुछ दिनों के मौसम पर टिकी हुई हैं.

यूपी में मानसून की एंट्री

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 24 जून को मानसून की उत्तरी सीमा बिहार के मोतिहारी के आसपास तक पहुंच गई थी. इसके बाद मानसूनी हवाओं ने तेजी पकड़ी और बलिया जिले के पूर्वी छोर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं. मौसम विभाग के नए ‘एडवांस ऑफ मॉनसून मैप’ (Advance of Monsoon Map) में पूर्वी यूपी के कई हिस्सों को मानसून क्षेत्र में दिखाया गया है.

Latest Satellite animation pic.twitter.com/AAFlugX7Xq — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 24, 2026

आंकड़ों के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर और आसपास के पूर्वांचल के जिलों में गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है. पूर्वांचल में मानसूनी बारिश बढ़ने के साथ ही अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को लू और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

बिहार में मौसम का हाल

बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मानसूनी ट्रफ (Monsoon Trough) की रफ्तार धीमी पड़ने से इसकी प्रगति रुक गई थी. अब मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां फिर से मजबूत हो रही हैं. सैटेलाइट मैप में बिहार के ऊपर नमी से भरे बादलों की सघन मौजूदगी देखी गई है.

पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. बिहार के किसानों के लिए भी यह समय पर आई अच्छी खबर है, क्योंकि खरीफ फसलों (Kharif Sowing 2026) विशेषकर धान की खेती की शुरुआत के लिए यह बारिश काफी मददगार साबित होगी.

दिल्ली-NCR में मानसून की कब होगी एंट्री?

दिल्ली-एनसीआर के लोग इस समय लगभग 43°C से ऊपर के ‘रियल फील’ (उमस भरे तापमान) और भीषण गर्मी से परेशान हैं. सफदरजंग मौसम केंद्र (Safdarjung Weather Station) के मुताबिक, हवा में नमी का स्तर बढ़ने से उमस चरम पर है. हालांकि, IMD का कहना है कि मानसूनी हवाएं अब उत्तर-पश्चिम भारत की ओर तेजी से बढ़ रही हैं.

मौसम विभाग के जारी ‘मानसून ट्रैक मैप’ के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटों में मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे दिल्ली के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा. फिलहाल दिल्ली और पंजाब-हरियाणा के आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ इलाकों में प्री-मानसून शावर (Pre-Monsoon Showers) देखने को मिल सकते हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जून के आखिरी दिनों (28 से 30 जून) या जुलाई की शुरुआत तक देश की राजधानी में मानसून आधिकारिक तौर पर दस्तक दे देगा.

IMD सैटेलाइट मैप: क्या बता रही हैं ताजा तस्वीरें?

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा मानसून बुलेटिन में साफ दिख रहा है कि मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के बड़े हिस्सों को कवर कर चुका है. सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बादलों का एक बड़ा समूह (Cloud Mass) दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून उत्तर प्रदेश के मध्य भागों की ओर आगे बढ़ सकता है, जिसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा सकता है.

अन्य राज्यों में क्या है मौसम का अनुमान?

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है. हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिलहाल शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन पूर्वी हवाओं के सक्रिय होते ही यहां भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा. मौसम विभाग लगातार मानसून की गति पर नजर बनाए हुए है और कृषि मंत्रालय भी खरीफ की बुआई को देखते हुए राज्यों को लगातार अपडेट भेज रहा है.