  • Hindi
  • India Hindi
  • Monsoon Tracker When Will Monsoon Reach Delhi Noida Ghaziabad Gurugram Imd Latest Update

Monsoon Tracker: दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में कब पहुंचेगा मॉनसून? IMD की तरफ से आया लेटेस्ट अपडेट

Monsoon Tracker: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 5, 2026, 7:23 PM IST
Monsoon Tracker
IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मॉनसून 25-30 जून के बीच पहुंचने की उम्मीद है. (Photo-AI)
  • दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से तीन दिन की देरी से 4 जून को केरलम पहुंच चुका है.
  • केरलम पहुंचने के बाद मॉनसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ गया.
  • दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून 25-30 जून के बीच पहुंचने की उम्मीद है.
  • IMD ने बताया कि जून के तीसरे हफ्ते तक मॉनसून देश के ज्यादातर इलाकों तक पहुंचेगा.

Monsoon Tracker: केरलम में मॉनसून की एंट्री के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का इंतजार शुरू हो गया है. मौसम विभाग भी मॉनसून को लेकर लगातार अपडेट दे रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा अपडेट में बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली-NCR पहुंचने की उम्मीद है. मॉनसून ने केरलम में 4 जून को दस्तक दी, जो इसकी सामान्य तारीख से तीन दिन देरी से हुआ. देरी से पहुंचने के बावजूद, मौसम विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि यह देश भर में तेजी से आगे बढ़ेगा और जून के तीसरे हफ्ते तक ज्यादातर इलाकों तक पहुंच जाएगा.

मॉनसून को लेकर क्या है IMD का ताजा अपडेट?

IMD के ताजा अनुमान के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून के आने की संभावना है. इसके अलावा, IMD ने दिल्ली के लिए ‘येलो अलर्ट’ भी जारी किया है. मौसम विभाग ने शुक्रवार (जून, 05, 2026) को हल्की बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है. हालांकि नोएडा और गाजियाबाद के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इन दोनों शहरों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. गुरुग्राम में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 6 June: 90 KM/H की रफ्तार से आएगा तूफान! दिल्ली-यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश

पिछले साल 2 दिन देरी से दिल्ली पहुंचा था मॉनसून

इसी दौरान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून की बारिश होने की उम्मीद है. वहीं, जैसे-जैसे यह सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश शुरू हो सकती है. पिछले साल दिल्ली में मॉनसून 29 जून को पहुंचा था, जो सामान्य तारीख 27 जून से दो दिन देरी से था.

Q1.दिल्ली कब पहुंचेगा मॉनसून?

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली-NCR पहुंचने की उम्मीद है.

Q2.केरल कब पहुंचा था मॉनसून?

मॉनसून ने केरलम में 4 जून को दस्तक दी, जो इसकी सामान्य तारीख से तीन दिन देरी से हुआ.

Q3.अभी कहां पहुंचा है मॉनसून?

देश के दक्षिणी और तटीय इलाकों में मॉनसून का आगे बढ़ना जारी है. 4 जून को इसने पूरे केरलम तट, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया. इसके बाद वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ गया.

Q4. मॉनसून को लेकर क्या है IMD का ताजा अपडेट?

IMD ने ताजा अपडेट में बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली-NCR पहुंचने की उम्मीद है.

कहां-कहां पहुंचा मॉनसून?

इस बीच, देश के दक्षिणी और तटीय इलाकों में मॉनसून का आगे बढ़ना जारी है. 4 जून को इसने पूरे केरल तट, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया. इसके बाद वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ गया. IMD के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में इसके और आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल बनी हुई है. उम्मीद है कि मॉनसून पूरे गोवा और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तक पहुंच जाएगा. इसके साथ-साथ कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य इलाके भी इसके असर में आ सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.