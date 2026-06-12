Monsoon Tracker: अब कहां पहुंचा मॉनसून, आपके शहर में कब होगी बारिश? जानें IMD का ताजा अपडेट

IMD monsoon Tracker 2026: IMD ने मानसून 2026 को लेकर नया अपडेट जारी किया है. बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, जबकि यूपी-महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों में इसके दस्तक देने की संभावना है. वहीं ओडिशा, बंगाल और झारखंड के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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मानसून को लेकर IMD का अलर्ट

IMD latest alert: भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. साल 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, मानसून ने देश के कई नए हिस्सों में जोरदार दस्तक दे दी है. अगर आप भी बेसब्री से अपने शहर में बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है. आइए जानते हैं कि मानसून की ‘एक्सप्रेस’ इस वक्त कहां खड़ी है और अगले 2-3 दिनों में यह कहां-कहां पहुंचने वाली है..

मानसून की लाइव लोकेशन

IMD के 11 जून 2026 यानि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. मानसून अब कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है. इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के बचे हुए हिस्सों में भी इसने पूरी तरह कब्जा कर लिया है. बिहार और बंगाल में दस्तक: पूर्वोत्तर भारत के रास्ते आगे बढ़ते हुए मानसून अब पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों और बिहार के कुछ हिस्सों में भी दाखिल हो चुका है. मानसून की उत्तरी सीमा (NLM): फिलहाल मानसून की सीमा हरनई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, कलिंगपट्टनम, रायगंज और बिहार के मधुबनी से होकर गुजर रही है.

Advance of Southwest Monsoon 2026 ❖ The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of Karnataka, Telangana & Andhra Pradesh, remaining parts of Tamil Nadu & Puducherry, southwest Bay of Bengal, some more parts of westcentral & northwest Bay of Bengal and West… pic.twitter.com/2sEUl2lIk9 — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 11, 2026

इन राज्यों में जल्द होगी एंट्री

अगर आपके राज्य में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 2 से 3 दिनों, 13-14 जून तक, के भीतर परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए बेहद अनुकूल हैं.

महाराष्ट्र: मुंबई सहित मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों तथा महाराष्ट्र के नए इलाकों में मानसून आगे बढ़ेगा,

मुंबई सहित मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों तथा महाराष्ट्र के नए इलाकों में मानसून आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश: यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों में मानसून की एंट्री होने की पूरी संभावना है,

यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों में मानसून की एंट्री होने की पूरी संभावना है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा: इन दोनों राज्यों के भी कई नए हिस्सों को मानसून कवर कर लेगा,

इन दोनों राज्यों के भी कई नए हिस्सों को मानसून कवर कर लेगा, झारखंड और बिहार: बिहार के बचे हुए हिस्सों और झारखंड में मानसून का दायरा तेजी से फैलेगा,

मानसून आने की खुशी के साथ-साथ मौसम विभाग ने सुरक्षा को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है. इस समय देश के कई हिस्सों में भयंकर आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली का तांडव चल रहा है.

ओडिशा- बंगाल के लिए रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 62 से 87 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही बादलों से जमीन पर बिजली गिरने की भारी आशंका जताई गई है. प्रभावित क्षेत्र: बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, मयूरभंज, क्योंझर, भद्रक और कटक,

Intense Thunderstorms and Lightning activity is ongoing over GWB, Odisha, Jharkhand, J&K, Himachal Pradesh. India Meteorological Department has issued a red warning for Odisha (Bankura, Paschim Medinipur, Jhargram, Mayurbhanj, Kendujhar, Bhadrak, Cuttack)

Moderate rain: 5-15… pic.twitter.com/0QZweVk0vn — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 11, 2026

झारखंड में ऑरेंज अलर्ट

ओडिशा के ढेंकनाल, सुंदरगढ़ और झारखंड के गोड्डा समेत कई अन्य जिलों और गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल (Gangetic West Bengal) में अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा. यहां 41 से 61 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और मध्यम बारिश (5 से 15 मिमी प्रति घंटा) होने का अनुमान है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की गतिविधि जारी है.