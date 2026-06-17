Monsoon Tracker: क्या मानसून ने पकड़ ली है रफ्तार? 6 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन

Monsoon Tracker India: मानसून को लेकर मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नया अपडेट जारी कर दिया है. तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई इलाकों में मानसून को लेकर ताजा अपडेट आया है.

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आपके शहर में कब होगी मानसून की पहली बारिश?

Aapke Shehar mai Monsoon Kab: मानसून को लेकर अब नया अपडेट आया है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की चेतावनी ने टेंशन बढ़ा दी है. देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई इलाकों में मॉनसून आगे बढ़ सकता है. इससे उन क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है जहां अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है.

बिहार में कब आएगा मानसून?

मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है. बिहार में 17 से 20 जून के बीच तेज बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में 22 जून तक लगातार भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी व्यापक वर्षा का अनुमान है.

साउथ में बारिश को लेकर अपडेट

दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है. केरल, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. वहीं, दूसरी ओर तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

El Nino ने बढ़ा दी किसानों की टेंशन

हालांकि, बारिश की ये खबर राहत देने वाली है, लेकिन El Nino को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. El Nino एक जलवायु घटना है जो अक्सर भारत में कमजोर या असमान मॉनसून से जुड़ी मानी जाती है. मौसम विभाग का मानना है कि अगर इसका प्रभाव बढ़ता है तो कई क्षेत्रों में बारिश का वितरण प्रभावित हो सकता है. इसका सीधा असर खेती और जल संसाधनों पर पड़ सकता है.

कृषि मंत्रालय ने जारी किए ये निर्देश

केंद्र सरकार ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्यों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. कृषि मंत्रालय ने संभावित रूप से प्रभावित जिलों की पहचान कर वैकल्पिक फसल योजनाएं तैयार करने, जल संरक्षण बढ़ाने और किसानों को समय पर सलाह देने पर जोर दिया है. कई राज्यों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है जहां मॉनसून की अनिश्चितता कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है.

महाराष्ट्र में दिखने लगा असर

महाराष्ट्र में इसका असर शुरुआती दौर में दिखाई भी देने लगा है. राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है. अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बड़े पैमाने पर बुवाई न करें और नियमित बारिश का इंतजार करें. अगर शुरुआती बारिश के बाद लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो फसलों को नुकसान हो सकता है.