Aaj 3 July Ka Mausam: मौसम का बड़ा उलटफेर, इन राज्यों में अगले 5 दिन होगी मूसलाधार बारिश, जानें आपके राज्य का हाल

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया के कारण अगले 5-6 दिनों तक देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 3, 2026, 7:06 AM IST
पढ़िए देश के मौसम का हाल (IMAGE- IANS _ AI)
पढ़िए देश के मौसम का हाल (IMAGE- IANS _ AI)
  • देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय, अगले 5-6 दिन भारी बारिश की संभावना.
  • ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट.
  • दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में भी गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहेगी.
  • आईएमडी ने कई राज्यों में बिजली गिरने और जलभराव को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है. आईएमडी ने मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, देश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे मध्य भारत में अगले 5-6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा. देश भर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, हालांकि जुलाई में कुल वर्षा सामान्य से कम (94% के आसपास) रहने की संभावना है. आइए जानते हैं देश में कहां कैसा है हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में मानसून आगे बढ़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर में 3 जुलाई को गरज-चमक के साथ बारिश और 34-39°C तापमान रह सकता है. हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश संभव. पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा की गतिविधि बढ़ेगी.

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पूर्वी भारत

ओडिशा, बिहार, झारखंड, गंगetic पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना. ओडिशा में 3-4 जुलाई को isolated extremely heavy rainfall और lightning activity. बिहार-झारखंड में 2-6 जुलाई तक व्यापक वर्षा. सिक्किम और असम-मेघालय में भी भारी बारिश जारी.

पश्चिमी भारत

गुजरात (खासकर साउथ गुजरात), कोकण और गोवा में heavy to extremely heavy rainfall. मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में भी भारी बारिश. राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंचने के साथ वर्षा बढ़ेगी.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश (वेस्ट MP में 3-4 जुलाई को extremely heavy), छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी-बहुत भारी बारिश. lightning activity संभव. यह क्षेत्र सबसे सक्रिय रहेगा.

दक्षिणी भारत

केरल, तटीय कर्नाटक और आंध्र में भारी बारिश. तमिलनाडु और तेलंगाना में मध्यम वर्षा. बेंगलुरु-हैदराबाद जैसे शहरों में गरज-चमक के साथ बारिश और 28-35°C तापमान.

ओडिशा में होगी भारी बारिश

IANS की खबर के मुताबिक, ओडिशा में व्यापक वर्षा होगी.अगले चार से पांच दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है, जबकि कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बौध और नुआपड़ा सहित जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि मलकानगिरी, कोरापुट और आसपास के दक्षिणी ओडिशा जिलों के कुछ हिस्सों में चरम बारिश के दौरान अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. 3 से 6 जुलाई के बीच बारिश की तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा में व्यापक बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु: अगले दो दिनों में भारी बारिश

IANS की खबर के मुताबिक,  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में पश्चिमी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें दक्षिणी गुजरात से कर्नाटक तक फैले एक लो प्रेशन एरिया के प्रभाव से कोयंबटूर और नीलगिरी में भारी बारिश होने की संभावना है. मौजूदा वेदर सिस्टम से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, इन क्षेत्रों में गुरुवार को एक या दो स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है. कोयंबटूर जिले, नीलगिरी और थेनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है, जहां नम पश्चिमी हवाओं और मौजूदा वेदर सिस्टम के संयोजन से तेज बरसात हो सकती है.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कोयंबटूर, नीलगिरी और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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