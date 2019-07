नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के इलाके में मंगलवार रात और बुधवार की सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है. तेज बारिश की वजह से तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. इससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वालों को गर्मी और उमस से राहत मिली. मंगलवार रात से ही दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुई बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर जलजमाव भी देखने को मिला है. मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बुधवार को दिनभर बादल छाए रह सकते हैं. इस कारण बारिश के आसार बने रहेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 30 मिलीमीटर वर्षा हुई है. वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना है. दिल्ली स्थित सफदरजंग मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लगातार बारिश की वजह से दिल्ली के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. विभाग के अनुसार बारिश के कारण दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों, कोंकण, गोवा, केरल समेत कई राज्यों में बुधवार और गुरुवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है. विभाग के अनुमान के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्यप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भी बुधवार को भारी बारिश की संभावना है.

Delhi: National capital receive heavy rainfall this morning, visuals from the area around India Gate. pic.twitter.com/OQMuSnurRS

