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Moonsoon Tracker: दिल्ली-एनसीआर से कितनी दूर मानसून? देश के किन कोने में पहुंचेगी आज, इन जगहों पर दिखेगा अल-नीनो का कहर

Monsoon tracker 2026: देश में मानसून तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने अल-नीनो (El Niño) के एक्टिव होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. जानें दिल्ली-NCR, पटना और लखनऊ में कब पहुंचेगा मानसून और आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है...

Written by: Satyam Kumar
Published: June 13, 2026, 7:33 AM IST
Monsoon tracker
दिल्ली-एनसीआर से कितनी दूर मानसून (इमेज AI से है)

Monsoon latest location: एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून की ठंडी फुहारें राहत दे रही हैं. मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. वहीं मौसम विभाग से एक ऐसी खबर आई है जो इस साल की खेती और पानी की चिंता बढ़ा सकती है. बादलों की लुकाछिपी के बीच प्रशांत महासागर में अल-नीनो ने दस्तक दे दी है. आइए जानते हैं कि मौसम विभाग (IMD) की स्पेशल डेली वेदर रिपोर्ट के आधार पर आपके शहर में मानसून कब पहुंचेगा और अल-नीनो का इस पर क्या असर होने वाला है…

दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मानसून?

दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ जो बारिश हो रही है, वे वास्तव में प्री-मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का असर है. IMD की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 60 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है. मानसून की दस्तक: अगर आप असली मानसून की झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो दिल्ली-NCR में मानसून की सामान्य एंट्री 25 जून से 30 जून के बीच होने का अनुमान है. तब तक धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में कब पहुंचेगा मॉनसून? IMD की तरफ से आया लेटेस्ट अपडेट

पटना-लखनऊ में मानसून के कब तक आसार?

पूर्वी और मध्य भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण-पश्चिम मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. पटना, बिहार: मानसून की उत्तरी सीमा (NLM) अब बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुकी है. IMD के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि मानसून पूरे बिहार और राजधानी पटना को कवर कर लेगा, यानी 14 से 15 जून तक पटना में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा. लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी हलचल तेज है. मानसून एडवांसमेंट मैप के अनुसार, लखनऊ और आसपास के इलाकों में 15 से 20 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की प्रबल संभावना है.

अल-नीनो कहां तक पहुंचा?

इस बार सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर प्रशांत महासागर से आ रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आधिकारिक तौर पर अल-नीनो (El Niño) के सक्रिय होने की पुष्टि कर दी है. विषुवतीय प्रशांत महासागर (Equatorial Pacific Ocean) में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर (+0.5°C से अधिक) दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ये अल-नीनो इस साल मानसून सीजन के दौरान और अधिक मजबूत (Moderate to Strong) हो सकता है.

भारत पर असर: ऐतिहासिक रूप से अल-नीनो के कारण भारत में मानसून की बारिश कमजोर हो जाती है और सूखे या कम बारिश की स्थिति बनती है. हालांकि, मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

कहीं भारी बारिश तो कहीं भीषण लू

इस समय भारत का मौसम दो अलग-अलग छोरों पर खड़ा है, पिछले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है. पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल और पश्चिमी तटों पर मानसून की वर्षा लगातार सक्रिय है. इसके साथ ही असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

लू का प्रकोप

एक तरफ जहां पूर्व और दक्षिण भारत में बारिश हो रही है, वहीं मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से अभी भी भीषण गर्मी से तप रहे हैं. IMD की आधिकारिक चेतावनी के अनुसार, निम्नलिखित इलाकों में भीषण लू यानि हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी:

विदर्भ: 12 से 16 जून तक लगातार हीटवेव का कहर जारी रहेगा. वहीं, पश्चिम राजस्थान, तेलंगाना और मराठवाड़ा: 12-13 जून को भीषण गर्मी और लू चलने की प्रबल संभावना है.

बता दें कि इन इलाकों के निवासियों को दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी गई है. साथ ही, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका जताई गई है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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