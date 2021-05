Coronavirus in India: देशभर में एक दिन में आ रहे कोविड-19 के नए मामलों में से 71.81 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत दस राज्यों से सामने आ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि देश में 16.96% सक्रिय मामले हैं और लगभग 82% मामले रिकवर हो चुके हैं. मृत्यु दर 1.09% है. कल 4,14,188 नए मामले दर्ज़ किए गए. कल 18,26,490 टेस्ट किए गए. स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, “देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से भी ज्यादा सक्रिय मामले हैं. 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है. 17 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से भी कम सक्रिय मामलों की संख्या है.” Also Read - First Ambulance Woman: कैंसर से हैं पीड़ित, फिर भी दिन-रात कर रहीं कोरोना मरीजों की सेवा, लोग कर रहे नमन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है. 5-15% पॉजिटिविटी रेट 9 में है. 5% से कम पॉजिटिविटी रेट 3 में है. उन्होंने कहा, "जिन राज्यों में कोविड मामले बढ़ रहे हैं, वे राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तराखंड शामिल है."