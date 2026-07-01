100 से ज्यादा हस्तियों ने लिखा PM मोदी और शहबाज के नाम खुला खत- भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारने की अपील

दोनों पड़ोसियों के बीच में संबंध लंबे समय से सामान्य नहीं हैं. पिछले साल पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच कोई दोस्ताना या कूटनीतिक माहौल नहीं बचा है. ऐसे में दोनों देशों की 100 से ज्यादा हस्तियां संबंध सामानन्य बनाने की गुहार लगा रही हैं.

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नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ (तस्वीर: ANI से)

इस ओपन लेटर में भारत-पाकिस्तान की 100 जानी-मानी हस्तियों ने किए साइन

फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनोज झा (RJD) के भी हैं हस्ताक्षर

भारत-पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की अपील, युवा पीढ़ी का दिया वास्ता

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच और गहरी हुई है खाई

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने इस दुश्मन देश के सभी स्तरों पर, पर-काटता दिख रहा है. भारत ने अब पाकिस्तान के टोटल बॉयकॉट की नीति अपनाई हुई है. इस बीच दोनों देशों के 100 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ (दोनों देशों के प्रधानमंत्री) को ओपन लेटर (खुला पत्र) भेजा है, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों को सुधारने की मांग की गई है. इस पत्र पर साइन करने वालों में भारत की ओर से फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, RJD सांसद मनोज झा समेत कई नाम शामिल हैं.

सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से लिखा पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह खुला लेटर ‘सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस’ की ओर से लिखा गाय है, जिस पर कुल 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. इस पत्र के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति, सामान्य हालात, संवाद और सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने की अपील की गई है.

भारत की ओर से इन नामचीन हस्तियों के साइन

भारत की ओर से इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) प्रमुख डॉ. फारूक अब्दुल्ला, अलगाववादी संगठन हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा और एजेयूपी नेता हुमायूं कबीर समेत 61 प्रमुख हस्तियां शामिल हैं.

पाकिस्तान की ओर से किस-किस के नाम

इस पत्र में पाकिस्तान की ओर से कुल 56 लोगों ने साइन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, राजनायिक अशरफ जहांगीर काजी, नेशनल असेंबली के सदस्य इसफन्यार भंडारा, परमाणु भौतिक विज्ञानी और लेखक परवेज हुदभॉय का नाम शुमार है.

युवा पीढ़ी का दिया वास्ता

इस ओपन लेटर पर साइन करने वाले लोगों का कहना है कि लगातार जारी तनाव की सबसे बड़ी कीमत दोनों देशों की युवा पीढ़ी चुका रही है. इससे उनके अवसर, विकास और सुरक्षित भविष्य प्रभावित हो रहे हैं. इसके अलावा इस पत्र में व्यापार और यात्राओं के मकसद से अटारी-वाघा बॉर्डर, श्रीनगर-मुज्जफराबाद बस सेवा की फिर से बहाली और करतारपुर कोरिडोर को खोलने की भी बात कही गई है. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता दोबारा शुरू करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया गया है.

पाकिस्तान का टोटल बॉयकॉट कर रहा भारत

भारत सरकार ने पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमल के बाद पाकिस्तान से सभी स्तर पर बातचीत बंद कर दी थी. पाकिस्तान के साथ अब न तो राजनीतिक, व्यापारिक रिश्ते बचे हैं और न ही कूटनीतिक. दोनों देश इंटरनेशनल स्पर्धाओं में भी मिलते हैं तो भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाते.

सिंधु जल संधि स्थगित, सूख रहा पाकिस्तान

इतना ही नहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला कर लिया था, जिससे पाकिस्तान का गला सूखने लगा है. यह पाकिस्तान की दुखती रग है, जिससे वह परेशान होकर नाचा-नाचा फिर रहा है.

भारत को युद्ध की गीदड़भभकी देते हैं पाकिस्तानी नेता

पाकिस्तान सरकार के मंत्री उसके सेना प्रमुख और दूसरे नेता सिंधु नदी पर भारत को युद्ध की गीदड़भभकी देते भी दिख रहे हैं. इस पत्र में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नरों की दोबारा नियुक्ति करने और आम नागरिकों के लिए नियमित वीजा सेवाएं शुरू करने की भी मांग की गई है.