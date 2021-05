COVID-19, Vaccine, Vaccination, COVID-19, Corona Test, News: देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 21.80 करोड़ से ज़्यादा डोज़ उपलब्ध कराईं हैं. यह बात केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने आज रविवार को कही है. वहीं सरकार ने यह भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में एक दिन में सर्वाधिक टेस्टिंग की गई है. इस अवधि में 21.23 लाख टेस्‍ट किए गए हैं. अब प्रतिदिन की पॉजिटिविटी रेट घटकर 11.34 फीसदी हो गई है. Also Read - व्यस्त कार्यक्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के पास कुशल तेज गेंदबाज हैं: इयान चैपल

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 21.80 करोड़ से ज़्यादा डोज़ उपलब्ध कराई गई है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.90 करोड़ से ज़्यादा डोज़ उपलब्ध है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 21.23 लाख टेस्ट किए, 5 दिन से रोज़ लगातार 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं. आज 36 दिनों बाद COVID-19 के सबसे कम 2.4 लाख नए मामले आए हैं.

COVID19 | With more than 21.23 Lakh tests conducted in the last 24 hours, highest tests conducted in a single day. The daily positivity rate has declined to 11.34%: Govt of India pic.twitter.com/L9cvrDNmob

— ANI (@ANI) May 23, 2021