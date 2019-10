बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर बैंक लूटने का मामला सामने आया है. गोबरसही चौक स्थित आईसीआईसीआई बैंक में छह बदमाशों ने जोर जबरदस्ती कर बैंक से 8,05,115 रुपये लूट लिए. शनिवार को हुई इस घटना में सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उन छह लोगों ने हेलमेट से अपने चेहरे को ढांकते हुए बैंक परिसर में घुसे थे और सुरक्षा गार्ड के रोकने पर उन्होंने उनकी एक राइफल भी लूट ली. वीडियो में उन सभी बदमाशों के हाथों में बंदूक भी दिख रहे हैं. बैंक में मौजूद सभी कर्मचारी अपनी जान बचाने की चक्कर में वहीं बैठ सब तमाशा देख रहे थे.

#WATCH Bihar: Six people, wearing helmets and covering their faces, looted Rs 8,05,115 from ICICI bank in Muzaffarpur’s Gobarsahi area. They also looted a rifle of the security guard at the bank. (05.10.2019) (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/cpnsWB6dpW

— ANI (@ANI) October 5, 2019