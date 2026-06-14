आग की अफवाह बनी मौत का कारण! ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी पटरी पर आई एक्सप्रेस ने 4 को रौंदा

मध्य प्रदेश के मुरैना में आग की अफवाह के बाद दहशत में आए यात्री ट्रेन से उतरकर पटरी पर पहुंच गए. इसी दौरान दूसरी लाइन पर तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए.

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Train Accident: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक बेहद दर्दनाक रेल हादसे की खबर सामने आई है, जहां आग लगने की अफवाह ने कुछ ही मिनटों में खुशहाल यात्रा को मातम में बदल दिया. घटना में कम से कम चार यात्रियों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन में आग लगने की आशंका के कारण यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग ट्रेन से उतरकर दूसरी पटरी की ओर चले गए.

बताया जा रहा है कि खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पर चल रही थी. यात्रा के दौरान किसी वजह से ट्रेन रुक गई. इसी बीच कुछ यात्रियों के बीच आग लगने की चर्चा फैल गई. अफवाह तेजी से फैली और देखते ही देखते कई यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए. बिना स्थिति की पूरी जानकारी लिए कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतर गए और आसपास की पटरियों पर पहुंच गए.

मौके पर ही 4 लोगों की मौत

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, यात्रियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस ट्रैक पर वे खड़े हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वहां दूसरी दिशा से एक एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है. कुछ ही देर बाद तेज स्पीड से आ रही ट्रेन ने वहां मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. रेलवे अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और राहत दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि आग की अफवाह कैसे फैली और यात्रियों ने किस परिस्थिति में ट्रेन छोड़ने का फैसला किया. साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या यात्रियों को समय रहते कोई चेतावनी दी गई थी या नहीं.