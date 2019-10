बागडोगरा: लांस नायक सुभाष थापा का पार्थिव शरीर उनके आवास बागडोगरा लाया गया है. बता दें कि सुभाष थापा पाकिस्तान की ओर से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में 11 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में गोलीबारी में शहीद हो गए थे. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कश्मीर के नौशेरा में सीमा पार फायरिंग में बागडोगरा का यह लाल शहीद हो गया था.

West Bengal: Mortal remains of Naik Subash Thapa brought to his residence in Upper Bagdogra. Naik Subash Thapa, lost his life in a ceasefire violation by Pakistan in Nowshera sector (J&K), on 11th October. pic.twitter.com/67HnLqmz2L

— ANI (@ANI) October 14, 2019