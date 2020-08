नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अयोध्‍या में राम मंदिर के भूमिपूजन के कार्यक्रम में पूजा में भाग ले रहे थे, तब उनकी मां हीराबेन गांधीनगर में अपने निवास पर टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहीं थी. Also Read - राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर बोले अमित शाह- आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आयोध्‍या में 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया.

पारंपरिक धोती-कुर्ता पहने प्रधानमंत्री ने इससे पहले भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी. अपने संबोधन से पहले, प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण की आधारशिला से संबंधित एक पट्टिका का अनावरण किया और इस मौके पर 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' से संबंधित विशेष डाक टिकट भी जारी किया. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में 'सियापति रामचंद्र' का जयकारा लगाया.

Gujarat: Heeraben, the mother of Prime Minister Narendra Modi, watched the live telecast of ‘Bhoomi Poojan’ of #RamTemple earlier today, at her residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/vWmnuHX483

