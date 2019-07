नई दिल्‍ली: राहुल गांधी के कांग्रेस अध्‍यक्ष के पद से इस्‍तीफे की आधिकारिक घोषणा और बयान के बाद बुधवार को सोशल मीडिया में अंतरिम अध्‍यक्ष के लिए पार्टी के सीनियर बुजुर्ग नेता मोतीलाल वोरा का नाम ट्रेंडिंग में आया गया है. इस संबंध में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वोरा ने कहा, मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मोतीलाल वोरा से जब उनके अंतरिम अध्‍यक्ष बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्‍होंने कहा, मेरे पास कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

राहुल गांधी ने 4 पेज का पत्र लिखकर इस्‍तीफे की घोषणा की, कहा-पार्टी नया अध्‍यक्ष बनाए

बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को अपने त्यागपत्र की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी और कहा कि उन्होंने पार्टी की भविष्य की तरक्की के लिए यह कदम उठाया है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नए अध्यक्ष के चयन के लिए समूह गठित करे, क्योंकि उनके लिए यह उपयुक्त नहीं है कि इस प्रकिया में शामिल हों. राहुल गांधी ने एक चार पेज का अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र ट्वीट किया है.

Senior Congress leader Motilal Vora on reports that he will be the interim president of the party: I have no information about this. pic.twitter.com/SE6lZP5aHi

