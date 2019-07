हैदराबाद: दिल्ली में एक मंदिर पर हमले की निंदा करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से मुदकमा चलाना चाहिए और उन्हें दोषी ठहराना चाहिए.

हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने ट्वीट किया कि किसी भी इबादतगाह या उपासक पर हमला हमारे प्रिय देश के बहुलवाद और विविधता पर हमला है. ओवैसी ने कहा कि, ‘‘तोड़फोड़ की यह घटना बेहद निंदनीय है और मैं मांग करता हूं कि आरोपियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से मुदकमा चलाया जाए और उन्हें दोषी ठहराया जाए.’’

Delhi: Group of locals in Chandni Chowk come out on streets with placards asking for ‘peace’ and ‘resumption of normal business’ in the area. A clash had broken out between 2 groups over parking, and a temple was vandalized in the locality on Sunday night. pic.twitter.com/0Ow0lIkJ86

