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एमपी के CM मोहन यादव करेंगे आकस्मिक निरीक्षण, किसानों से संवाद कर लेंगे व्यवस्थाओं की जानकारी

MP News: एमपी में सीएम मोहन यादव उपार्जन केंद्रों का अचानक निरीक्षण करेंगे, किसानों से सीधी बात करेंगे, गेहूं खरीद, सुविधाएं, तौल और भुगतान व्यवस्था का जमीनी हाल जानेंगे.

Published date india.com Published: April 29, 2026 10:16 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
MP News
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MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही उपार्जन केंद्रों का अचानक निरीक्षण करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर किसी भी समय, कहीं भी उतर सकता है. इस दौरान वे सीधे खेत से जुड़े किसानों से बात करेंगे और जमीनी हालात समझेंगे. सीएम का मकसद यह देखना है कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है या नहीं. साथ ही वे यह भी जानेंगे कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही.

किसानों से सीधा संवाद

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री किसानों से आमने-सामने बात करेंगे. वे किसानों से पूछेंगे कि उन्हें भुगतान, तौल या किसी और काम में परेशानी तो नहीं हो रही. इसके साथ ही अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि जो भी समस्या सामने आए उसे तुरंत सुलझाया जा सके. सरकार चाहती है कि किसानों को बिना परेशानी के उनकी फसल का सही दाम मिले.

केंद्रों पर क्या-क्या सुविधाएं

उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए कई जरूरी सुविधाएं दी गई हैं. यहां पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए छाया और जरूरी जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्था को आसान बनाया गया है. अब किसान जिले के किसी भी केंद्र पर जाकर गेहूं बेच सकते हैं.

तौल और खरीद में सुधार

सरकार ने तौल की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं. अब हर केंद्र पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा गेहूं की गुणवत्ता के नियमों में भी कुछ ढील दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल खरीदी जा सके. इससे किसानों को राहत मिलेगी और उनका नुकसान कम होगा.

समर्थन मूल्य और बाकी सुविधाएं

सरकार किसानों से 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है, जिसमें बोनस भी शामिल है. साथ ही उपार्जन केंद्रों पर जरूरी सामान जैसे बारदाना, मशीन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. किसानों की सुविधा के लिए शनिवार को भी खरीद का काम जारी रहेगा. सरकार का फोकस है कि हर किसान को समय पर भुगतान मिले और उसे अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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