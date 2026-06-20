मालवा के सवा करोड़ लोगों की तकदीर बदलेगा 'विकसित भारत 2047' का सपना, यह है CM मोहन यादव का मेगा प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने भविष्य के भारत के निर्माण की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है. प्रधानमंभी विकसित भारत 2047 से जोड़कर मालवा इलाको को डिवेलप किया जा रहा है.

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उज्जैन-इंदौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र (UIMR) की विकास योजना

UIMR के तहत मध्य प्रदेश के 6 जिलों की 38 तहसील और 2781 गांव होंगे विकसित

विकसित भारत 2047 का रोडमैप: मध्य प्रदेश में बदलेगी 16,000 वर्ग किमी एरिया की किस्मत

मालवा इलाका बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब- 5 लाख युवाओं को रोजगार

देश का पहला अनूठा लैंड पूलिंग मॉडल, जहां किसानों को विकसित होकर वापस मिलेगी 60 फीसदी जमीन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन और इंदौर क्षेत्र की तरक्की के लिए मेगा प्लान पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने की मुहिम में उज्जैन-इंदौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र (UIMR) के तहत प्रदेश को प्रगति की राह पर लाने की योजाना तैयार की है. इस मिशन के तहत उज्जैन से इंदौर की ओर आने वाले तहसील और ग्रामीण इलाकों को नए बिजनेस हब में बदलने की योजना बनाई है.

इंदौर से उज्जैन- भविष्य के विकास का नया गढ़

इसके तहत इंदौर के आसपास के छोटे कस्बों और तहसीलों को इंदौर से जोड़ने का फैसला किया गया है. इस मिशन के तहत इस क्षेत्र का दायरा 6 बार बढ़ाकर अब 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है. अब इंदौर के साथ-साथ उज्जैन, देवास, धार, रतलाम और शाजापुर जैसे 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव तेजी से विकसित होंगे.

सवा करोड लोगों की बदलेगी किस्मत

इस इलाके में करीब सवा करोड लोग निवास करते हैं. इस मिशन के तहत राज्य सरकार इस इलाके को मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, इंडस्ट्रीयल लैंड बैंक, आध्यात्मिक टूरिज्म समेत कई अहम पहलुओं को लेकर इलाके को भविष्य के विकास के मॉडल के तौर पर तैयार करने की योजना है.

राज्य में 5 लाख नौकरियों के नए अवसर

सरकार मालवा क्षेत्र को एक आधुनिक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. इसके लिए UIMR के पास 13,500 हेक्टेयर से अधिक का विशाल लैंड बैंक और 14 नए प्रस्तावित औद्योगिक पार्क हैं. इस औद्योगिक क्रांति के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए 5 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होने का अनुमान है. पीथमपुर को इलेक्ट्रिक व्हीकल और उन्नत इंजीनियरिंग के नए युग के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी को एक ‘एंकर सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा, रतलाम को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ट्रेड नोड बनाकर निर्यात हब के रूप में नई पहचान दी जाएगी.

ग्रीनफील्ड कॉरिडोर- फास्ट और ईको फ्रेंडली ट्रांस्पोर्ट

सरकार 16000 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में ये महत्वकांत्री परियोजनाओं को लागू कर रही है. उसका प्लान है कि 16,000 वर्ग किमी क्षेत्र में यातायात कनेक्टिविटी के ऐसे इंतमाम करना चाहती है, जहां इस इलाके में एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचने में एक घंटे के भीतर सफर तय हो सके. इस मकसद से इंदौर और उज्जैन के बीच एक ‘ग्रीनफील्ड कॉरिडोर’ और इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है. उज्जैन इंदौर मेट्रो विस्तार योजना के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि यहां आने-जाने वाले लोग महज एक घंटे के भीतर मुख्य आर्थिक केंद्रों तक पहुंच सकें. यह रीजन सीधे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) और एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे यहां के कारखानों में बना सामान कुछ ही घंटों में प्रमुख बंदरगाहों तक पहुंच सकेगा.

नया लैंड पूलिंग मॉडल, जहां किसानों की वापस मिलेगी जमीन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखकर विकास के एक नए युग की शुरुआत की है. यह देश का ऐसा पहला लैंड पूलिंग मॉडल है, जहां 17 गांवों के किसानों को उनकी 60% विकसित जमीन वापस दी जाएगी, जिससे किसान केवल जमीन देने वाले नहीं बल्कि सीधे तौर पर विकास का लाभ उठाने वाले बनेंगे. इस ‘मल्टी-नोडल नेटवर्क’ रणनीति के तहत देवास, धार, मक्सी और शाजापुर जैसे शहरों को भी ग्रोथ नोड्स के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि इंदौर जैसे बड़े शहरों पर आबादी और संसाधनों का दबाव कम हो सके.

पर्यावरण सुरक्षा के खास इंतजाम- नदी-हवा-जमीन कहीं नहीं घुलेगा जहर

विकास की इस दौड़ में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ‘ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट’ पॉलिसी लागू की गई है. यहां ब्लू का मतलब है जल क्षेत्र और ग्रीन का मतलब है वन क्षेत्र. इसके तहत नर्मदा नदी सहित अन्य जल निकायों (ब्लू) और वन क्षेत्रों (ग्रीन) के पास निर्माण पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा और हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक प्लांटेशन को अनिवार्य बनाया गया है. औद्योगिक क्षेत्रों में ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ प्रणाली अपनाई जाएगी, ताकि नदियों में प्रदूषित पानी न जाए. भविष्य के ये औद्योगिक क्लस्टर ‘कार्बन न्यूट्रल’ होंगे और अपनी बिजली की जरूरतों के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से करेंगे.

आध्यात्मिक पर्यटन भी इलाके की GDP में देगा योगदान

यह योजना ‘विकास भी, विरासत भी’ के अद्भुत संगम पर आधारित है. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान 10% तक पहुंचे. अकेले उज्जैन में 2023 में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिसे देखते हुए उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को एक लक्जरी टूरिज्म सर्किट के रूप में जोड़ा जा रहा है. इसमें रूरल टूरिज्म, नर्मदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हेरिटेज होटल्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल होगा, जो स्थानीय स्तर पर आय के असीमित स्रोत खोलेगा.

वैज्ञानिक सोच से डेवलेप होंगे नए शहर

शहरी नियोजन की बाधाओं को खत्म करने के लिए सरकार ‘मध्यप्रदेश महानगरीय क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2025’ लेकर आई है. अब शहरों का विस्तार पारंपरिक सोच के बजाए वैज्ञानिक डेटा और जियोस्पेशियल टूल्स के आधार पर होगा. एक सशक्त ‘मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी’ का गठन किया जाएगा, जिसके पास पूरे क्षेत्र के लिए योजना बनाने और उसे लागू करने का सर्वोच्च वैधानिक अधिकार होगा. यह अथॉरिटी अगले 20 से 50 वर्षों की संभावित आबादी और ट्रैफिक की जरूरत का आकलन कर बुनियादी ढांचा पहले ही तैयार कर लेगी (प्रो-एक्टिव प्लानिंग), जिससे भविष्य की पीढ़ियों को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े.