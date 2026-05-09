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Mp Damoh Collector Pratap Yadav Office Bugging Security Breach Full Details

अपने ही कलेक्टर की जासूसी में लगे थे कर्मचारी, सालों लीक करते रहे जानकारी, DM ने ऐसे पकड़ा खुफिया खेल

Damoh Collector spy case: दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अपनी सूझबूझ से कलेक्टर रूम में जारी खुफिया खेल को पकड़ा. घटना के दिन कलेक्टर कहीं छापेमारी को जाने पर थे. तभी उन्हें कॉल आया, जिसमें बताया गया कि वे कहां छापेमारी मारने जा रहे हैं. इसी बात से DM साहब को शक हुआ और उन्होंने इस खुफिया खेल का पर्दाफाश किया.

दामोह DM ने अपने कलेक्टर रूम में ऐसे जासूसी खेल को पकड़ा.

MP Damoh Collector office bugging: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, जहां खुद कलेक्टर ने अपनी जासूसी करने वाले कर्मचारियों का पर्दाफाश किया है. इस मामले में कर्मचारियों ने कलेक्टर रूम की बातें सुनने के लिए उनके टेलीफोन से छेड़छाड़ करके रखा था. आइये जानते हैं कि डीएम ने अपने रूम में जारी इस ट्रैप के खुफिया खेल को कैसे पकड़ा…

डीएम के ऐसे खड़े हुए कान

दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने हाल ही में पदभार संभाला था. उन्होंने अपने बंद कमरे में कुछ अधिकारियों के साथ एक गुप्त छापेमारी की योजना बनाई. लेकिन हैरानी तब हुई जब कुछ ही मिनटों बाद उसी विभाग से कलेक्टर को फोन आ गया, जिसकी जांच होनी थी. कलेक्टर समझ गए कि उनके कमरे की बातें बाहर लीक हो रही हैं.

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कलेक्टर का मोबाइल ‘ट्रैप’

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने किसी बाहरी टीम को बुलाने के बजाय खुद जाल बिछाया. उन्होंने अपने कमरे में मोबाइल पर एक न्यूज चैनल लाइव चलाया और आवाज तेज कर दी. फिर वे चुपचाप बाहर निकलकर पास के पीए (PA) रूम में चले गए. वहां मेज पर रखे टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही उन्हें वही न्यूज सुनाई देने लगी जो उनके कमरे में चल रही थी.

कैसे सुनते थे कलेक्टर के कमरे की बातें?

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कलेक्टर के कमरे और पीए रूम के बीच की टेलीफोन लाइन के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इस इंटरसेप्शन (Interception) के जरिए कलेक्टर के कमरे में होने वाली हर गुप्त मीटिंग, संवेदनशील फोन कॉल और प्रशासनिक फैसलों को कर्मचारी बाहर बैठकर आसानी से सुन रहे थे. यह एक तरह का ‘वायर्ड बगिंग’ सिस्टम था जो बिना किसी हाई-टेक डिवाइस के काम कर रहा था.

सालों से चल रहा था जासूसी का ये नेटवर्क

कलेक्टर ने इस ट्रेप का खुलासा करते हुए बताया कि यह खेल उनके आने से बहुत पहले से चल रहा था. पीए रूम में तैनात कर्मचारी गोपनीय जानकारी चुराकर बाहरी पक्षों और उन विभागों को लीक कर देते थे, जिन पर कार्रवाई होनी होती थी. यह न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार था, बल्कि सरकारी गोपनीयता के साथ भी बड़ा खिलवाड़ था, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे.

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कर्मचारियों पर गिरी गाज

मामला खुलते ही कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए एक असिस्टेंट ग्रेड-3 कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही, काफी समय से एक ही जगह जमे एक क्लर्क को मूल विभाग में भेज दिया गया. एक अन्य चपरासी को भी हटा दिया गया. दोनों टेलीफोन सेट जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि पता चल सके कि यह नेटवर्क कितना पुराना और गहरा था.