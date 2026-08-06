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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ फतवे से खत्म नहीं होती शादी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी धार्मिक संस्था के फतवे के आधार पर शादी खत्म घोषित नहीं की जा सकती. मुस्लिम पति को तलाक के लिए कानून में तय प्रक्रिया अपनाते हुए फैमिली कोर्ट का रुख करना होगा.

Written by: Ikramuddin
Published: August 6, 2026, 7:02 PM IST
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ फतवे से खत्म नहीं होती शादी
Delhi Court (AI Image)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी मदरसे या धार्मिक संस्था की ओर से जारी फतवे के आधार पर शादी को खत्म घोषित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि फतवा केवल इस्लामिक धर्मग्रंथों की व्याख्या या धार्मिक राय हो सकता है, लेकिन उससे अपने-आप तलाक प्रभावी नहीं हो जाता. तलाक के लिए कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने एक महिला की सिविल रिविजन याचिका स्वीकार करते हुए उसके पति की फैमिली कोर्ट में दायर अर्जी खारिज कर दी. पति ने भोपाल की दारुल-इफ्ता मस्जिद कमेटी द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को जारी फतवे के आधार पर अपनी शादी खत्म घोषित करने की मांग की थी.

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कोर्ट ने क्या कुछ कहा

महिला ने अदालत में कहा कि किसी मदरसे या धार्मिक संस्था को तलाक देने का अधिकार नहीं है. उसके मुताबिक फतवे में केवल उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, जिनमें इस्लामी कानून के तहत तलाक की बात कही जाती है. यह कोई कानूनी आदेश नहीं है. हाई कोर्ट ने महिला की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि संबंधित फतवे में कहीं भी तलाक दिए जाने की बात नहीं कही गई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी धार्मिक संस्था किसी मुस्लिम पुरुष को तलाक देने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकती. फतवा केवल धार्मिक प्रावधानों की जानकारी देता है, उससे विवाह स्वत: समाप्त नहीं होता.

पति ने गलतफहमी में दाखिल की याचिका

कोर्ट ने यह भी कहा कि पति ने यह याचिका इस गलतफहमी में दायर की थी कि वह नियमित तलाक की याचिका दाखिल नहीं कर सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पति के पास कानून के तहत फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करने का पूरा अधिकार है. हाई कोर्ट ने अपने पहले के एक डिविजन बेंच के फैसले का भी हवाला दिया. उसमें कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों की सुनवाई फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 7 के तहत फैमिली कोर्ट में की जा सकती है. किसी मुस्लिम पुरुष को न्यायिक प्रक्रिया अपनाने से रोका नहीं जा सकता.

कोर्ट ने दिया स्पष्ट आदेश

अपने आदेश में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के तहत तलाक की डिक्री मांगना और केवल किसी धार्मिक फतवे के आधार पर शादी खत्म घोषित करने की मांग करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत पति की याचिका खारिज कर दी. (एजेंसी इनपुट्स)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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