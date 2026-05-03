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Mp Lady Officer Lakshmi Gamad Chamat Assistant Hiring Viral Post Controversy

‘थप्पड़ मारने वाला असिस्टेंट चाहिए’, MP महिला अफसर की हायरिंग पोस्ट पर मचा हाहाकार, सफाई सुनकर तो पीट ही लेंगे माथा!

Madhya Pradesh Chamat Assistant Post: भोपाल में तैनात अधिकारी लक्ष्मी गामड़ ने छेड़छाड़ करने वाले घटिया लोगों को सबक सिखाने के लिए चमाट असिस्टेंट की हायरिंग वाली पोस्ट की थी. हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे चुप नहीं बैठेंगी, चाहे उन्हें इसके लिए ट्रोल ही क्यों न किया जाए.

चमाट वाला असिस्टेंट हायिंग पोस्ट पर महिला अफसर ने दी सफाई

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला प्रशासनिक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वैकेंसी निकाल कर सबको हैरान कर दिया है. क्या आपने कभी सुना है कि किसी सरकारी अधिकारी को ‘थप्पड़ मारने वाले असिस्टेंट’ की जरूरत हो? आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है और इसके पीछे की असल कहानी क्या है…

चमाट असिस्टेंट की जरूरत

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी लक्ष्मी गामड़ का एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे असिस्टेंट की मांग की है, जो उनके इशारे पर सामने वाले को दो चमाट यानि थप्पड़ रसीद कर सके. उन्होंने बाकायदा इसकी वैकेंसी ओपन बताते हुए लोगों से संपर्क करने को कहा. ये पोस्ट सामने आते ही चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठी अधिकारी की ओर से इस तरह की भाषा और मांग की कल्पना कम ही लोग करते हैं. लोगों ने इसे मजाक के रूप में भी लिया और कई लोगों ने इसे प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ मानकर आलोचना भी शुरू कर दी.

ट्रोलिंग और सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया

जैसे ही यह पोस्ट सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे गंभीरता से लेते हुए लिखा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपको इस तरह की पोस्ट करने से बचना चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने मजे लेते हुए पूछा कि मैडम, जॉइनिंग कब से करनी है? इस दौरान लक्ष्मी गामड़ को जमकर ट्रोल भी किया गया और उन पर पद की मर्यादा भूलने के आरोप लगे. हालांकि, कुछ लोगों ने इसे एक महिला अधिकारी के गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में देखा, जो शायद किसी खराब अनुभव की वजह से बाहर निकला था.

अधिकारी की सफाई

विवाद बढ़ता देख लक्ष्मी गामड़ ने एक और पोस्ट के जरिए अपनी सफाई पेश की. उन्होंने लिखा कि उनके ‘चमाट’ वाले पोस्ट ने तहलका मचा दिया है और लोग उन्हें जज करने लगे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक महिला ऑफिसर होने के नाते उन्हें अपने सम्मान और छेड़छाड़ के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? उन्होंने अपनी सफाई में एक व्यक्ति के अभद्र मैसेज का स्क्रीनशॉट भी लगाया और पूछा कि ऐसे घटिया लोगों के लिए अगर मैं गुस्सा कंट्रोल कर सिर्फ दो चमाट बोली, तो आप क्या करते? उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चुप रहकर कायरों को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं रखतीं.

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रील और विवादों से पुराना नाता

यह पहली बार नहीं है जब लक्ष्मी गामड़ अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रही हैं. वे अक्सर अलग-अलग पब्लिक स्पॉट्स पर रील बनाकर फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करती रहती हैं, जो काफी वायरल भी होती हैं. हाल ही में मजदूर दिवस पर भी उनका एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बीवियों और मजदूरों को लेकर एक तंज कसते हुए मजाक किया था. लक्ष्मी गामड़ वर्तमान में भोपाल स्थित एमपी गवर्नमेंट प्रेस में अपर नियंत्रक के पद पर तैनात हैं और इससे पहले वे नीमच में अपर कलेक्टर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं.