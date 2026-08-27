EnglishHindi

MPSC Paper Leak: प्रेमिका पास, प्रेमी हो गया फेल...जानिये कैसे एक लव स्टोरी से महाराष्ट्र पेपर लीक का हुआ खुलासा

MPSC Paper Leak: गौरव को लगा कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऋतुजा उससे दूर हो जाएगी. इसी वजह से उसने MPSC को ईमेल भेजकर पेपर लीक की शिकायत कर दी.

Written by: Parinay Kumar
Published: August 27, 2026, 1:18 PM IST
MPSC
परीक्षा 22 मार्च को महाराष्ट्र के छह डिविजनल हेडक्वार्टर में ऑफलाइन आयोजित हुई थी. इसका रिजल्ट 12 जून को जारी हुआ था.

MPSC Paper Leak: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का खुलासा हो गया है. भर्ती घोटाले के खुलासा एक नाकाम प्रेम कहानी के चलते सामने आया. जांच के मुताबिक, परीक्षा का पेपर कथित तौर पर पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था. मामले में MPSC के अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा है. पुलिस के मुताबिक, नंदुरबार स्थित कौटिल्य एकेडमी के संचालक प्रवीण पाटिल ने कथित तौर पर परीक्षा का पेपर लीक किया.

12 लाख में हुई थी डील

जांच में सामने आया कि उम्मीदवार ऋतुजा पाटिल के पिता अमृत पाटिल ने अपनी बेटी के लिए प्रवीण से प्रश्नपत्र खरीदा था. इसके लिए शुरुआत में करीब 5 लाख रुपये के लेन-देन की जानकारी सामने आई है. वहीं, पूरी डील की रकम लगभग 12 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके बाद ऋतुजा ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र अपने बॉयफ्रेंड गौरव पाटिल के साथ भी शेयर किया. 22 मार्च को हुई परीक्षा में ऋतुजा सफल हो गईं, जबकि गौरव परीक्षा पास नहीं कर सका.

और पढ़ें: NEET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा! CBI की चार्जशीट दाखिल, NTA के 3 एक्सपर्ट भी जांच के घेरे में

विवाद के बाद खत्म हुआ रिश्ता

इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और उनका रिश्ता खत्म हो गया. पुलिस के मुताबिक, गौरव को डर था कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऋतुजा उससे पूरी तरह दूर हो जाएगी. इसी वजह से उसने MPSC को ईमेल भेजकर पेपर लीक की शिकायत कर दी. हालांकि, बाद में उसने शिकायत वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक मामले की जांच शुरू हो चुकी थी.

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?

मामले में MPSC के असिस्टेंट रूम ऑफिसर विश्वेश्वर दत्तात्रेय नकाटे, अंडर सेक्रेटरी अभिजीत गणपतराव लेंडवे, असिस्टेंट रूम ऑफिसर गोपाल भट्टू मराठे, कौटिल्य एकेडमी के संचालक प्रवीण दिलीप पाटिल, अमृत नामदेव पाटिल और गौरव पाटिल को गिरफ्तार किया गया है.

MPSC ने रद्द की पूरी भर्ती प्रक्रिया

पेपर लीक की शिकायतों के बाद MPSC ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के तहत ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पद की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है. यह परीक्षा 22 मार्च को महाराष्ट्र के छह डिविजनल हेडक्वार्टर में ऑफलाइन आयोजित हुई थी. इसका रिजल्ट 12 जून को जारी हुआ था, जिसमें 506 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए. इनमें से 488 उम्मीदवार 1 से 22 जुलाई के बीच आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए थे.

अभ्यर्थियों से दोबारा फीस नहीं लेगा आयोग

22 से 26 जुलाई के बीच आयोग को उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें मिलीं. आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्नपत्र या उसके सवाल मिल गए थे और इन्हें सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा गया. इन शिकायतों के बाद आयोग ने मौजूदा चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय पूरी भर्ती रद्द करने का फैसला किया है. हालांकि, उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने या अतिरिक्त फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी. मामले में जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.