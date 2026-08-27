MPSC Paper Leak: प्रेमिका पास, प्रेमी हो गया फेल...जानिये कैसे एक लव स्टोरी से महाराष्ट्र पेपर लीक का हुआ खुलासा

MPSC Paper Leak: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का खुलासा हो गया है. भर्ती घोटाले के खुलासा एक नाकाम प्रेम कहानी के चलते सामने आया. जांच के मुताबिक, परीक्षा का पेपर कथित तौर पर पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच गया था. मामले में MPSC के अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा है. पुलिस के मुताबिक, नंदुरबार स्थित कौटिल्य एकेडमी के संचालक प्रवीण पाटिल ने कथित तौर पर परीक्षा का पेपर लीक किया.
जांच में सामने आया कि उम्मीदवार ऋतुजा पाटिल के पिता अमृत पाटिल ने अपनी बेटी के लिए प्रवीण से प्रश्नपत्र खरीदा था. इसके लिए शुरुआत में करीब 5 लाख रुपये के लेन-देन की जानकारी सामने आई है. वहीं, पूरी डील की रकम लगभग 12 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके बाद ऋतुजा ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र अपने बॉयफ्रेंड गौरव पाटिल के साथ भी शेयर किया. 22 मार्च को हुई परीक्षा में ऋतुजा सफल हो गईं, जबकि गौरव परीक्षा पास नहीं कर सका.
इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और उनका रिश्ता खत्म हो गया. पुलिस के मुताबिक, गौरव को डर था कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऋतुजा उससे पूरी तरह दूर हो जाएगी. इसी वजह से उसने MPSC को ईमेल भेजकर पेपर लीक की शिकायत कर दी. हालांकि, बाद में उसने शिकायत वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक मामले की जांच शुरू हो चुकी थी.
मामले में MPSC के असिस्टेंट रूम ऑफिसर विश्वेश्वर दत्तात्रेय नकाटे, अंडर सेक्रेटरी अभिजीत गणपतराव लेंडवे, असिस्टेंट रूम ऑफिसर गोपाल भट्टू मराठे, कौटिल्य एकेडमी के संचालक प्रवीण दिलीप पाटिल, अमृत नामदेव पाटिल और गौरव पाटिल को गिरफ्तार किया गया है.
पेपर लीक की शिकायतों के बाद MPSC ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के तहत ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-B पद की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है. यह परीक्षा 22 मार्च को महाराष्ट्र के छह डिविजनल हेडक्वार्टर में ऑफलाइन आयोजित हुई थी. इसका रिजल्ट 12 जून को जारी हुआ था, जिसमें 506 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए. इनमें से 488 उम्मीदवार 1 से 22 जुलाई के बीच आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए थे.
22 से 26 जुलाई के बीच आयोग को उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें मिलीं. आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्नपत्र या उसके सवाल मिल गए थे और इन्हें सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा गया. इन शिकायतों के बाद आयोग ने मौजूदा चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय पूरी भर्ती रद्द करने का फैसला किया है. हालांकि, उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने या अतिरिक्त फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी. मामले में जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.
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