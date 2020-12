Kisan Andolan Delhi: नए कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान संगठनों की मांग है कि इन कानूनों (Farms Law 2020) को जल्द से जल्द वापस लिया जाए. इसे लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच विज्ञान भवन में लगभग 7 घंटे से मैराथन बैठक जारी है. इस बीच बैठक में किसान नेताओं ने मांग रखी है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और नए कृषि कानूनों को खत्म करे. Also Read - मनीष तिवारी के बाद अब अधीर रंजन ने किसान मुद्दे पर पत्र लिखकर स्पीकर से सत्र बुलाने का किया आग्रह

MSP (Minimum Support Price) will not be touched, no changes will be made to it: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar replies to farmer leaders during their meeting at Vigyan Bhavan in Delhi

उधर, वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के दौरान किसान नेताओं से कहा किन्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को छुआ नहीं जाएगा, इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा.

इससे पहले बैठक के दौरान लंच ब्रेक भी हुआ. इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से खाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपना खाना मंगवाकर खाया. मालूम हो कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते एक हफ्ते से दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, सरकार किसानों को समझाने में जुटी है. सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है.

