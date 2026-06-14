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ओमान के समंदर में आखिर कैसे डूबा भारतीय जहाज MSV Virat 1? इस एक चीज ने ला दिया संकट, सामने आई पूरी कहानी

ओमान के तट के पास भारतीय जहाज MSV Virat 1 समुद्र में डूब गया. जहाज पर सवार 14 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया. ओमानी एजेंसियों और अमेरिकी नौसेना ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 14, 2026, 10:50 PM IST
ओमान के समंदर में आखिर कैसे डूबा भारतीय जहाज MSV Virat 1? इस एक चीज ने ला दिया संकट, सामने आई पूरी कहानी

MSV Virat 1 Engine Failure: ओमान के तट के पास भारतीय जहाज MSV Virat 1 समुद्र में डूब गया, जिसमें कुल 14 भारतीय सवार थे. इस जहाज में सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है. इस पूरे ऑपरेशन में ओमानी अधिकारियों, आसपास मौजूद जहाजों और अमेरिकी नौसेना ने अहम भूमिका निभाई. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहाज समुद्र में डूबा कैसे. चलिए आपको बताते हैं कि किस एक गलती ने इतनी बड़ी मुसीबत ला दी.

जानकारी के अनुसार MSV Virat 1 अरब सागर क्षेत्र में अपनी नियमित समुद्री यात्रा पर था. इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक जहाज का इंजन अचानक काम करना बंद कर गया, जिसकी वजह वह समुद्र में असंतुलित होने लगा. समुद्र की परिस्थितियां लगातार चुनौतीपूर्ण होती चली गईं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जहाज को बचाना मुश्किल हो गया.

और पढ़ें: ओमान तट पर डूबा भारतीय जहाज 'Virat 1', 14 नाविकों को बचाने के लिए US Navy ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही भारतीय दूतावास ने ओमान के अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया. बचाव एजेंसियों ने तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की. जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीयों को पहले सुरक्षित लाइफराफ्ट में ट्रांसफर किया गया ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. इस बीच क्षेत्र में निगरानी कर रहे अमेरिकी नौसेना के पी-8 समुद्री गश्ती विमान को भी संकट का संकेत मिला.

तुरंत रेस्क्यू टीमों को अलर्ट किया

फ्लाइट ने तुरंत रेस्क्यू टीमों को अलर्ट किया और समुद्र में फंसे लोगों की सहायता के लिए अतिरिक्त लाइफसेविंग डिवाइस उपलब्ध कराए. अमेरिकी नौसेना की इस त्वरित कार्रवाई ने रेस्क्यू ऑपरेशन को स्पीड देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. बचाव अभियान के दौरान आसपास मौजूद कई जहाजों ने भी सहयोग किया. इनमें एक व्यावसायिक जहाज भी शामिल था, जिसने समुद्र में फंसे लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की.

समुद्र में इंजन फेल होना किसी भी जहाज के लिए बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है. अगर मौसम और समुद्री धाराएं प्रतिकूल हों तो जहाज की स्थिरता तेजी से प्रभावित होती है. ऐसे मामलों में समय पर बचाव अभियान शुरू होना सबसे महत्वपूर्ण होता है और MSV Virat 1 के मामले में यही सबसे बड़ी सफलता रही. भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है. घटना ने एक बार फिर ये दिखाया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अलग देशों की एजेंसियां संकट के समय मिलकर काम करती हैं.

हालांकि, जहाज समुद्र में समा गया, लेकिन सबसे बड़ी राहत ये रही कि उस पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित बचा लिए गए. यही वजह है कि इस घटना को एक बड़े समुद्री हादसे के बावजूद सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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