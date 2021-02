Mughal Garden to Reopen from 6 February: राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध मुगल गार्डन को घूमने और देखने की सबकी इच्छा होती है. कोरोना महामारी के कारण पिछले 10 महीने से मुगल गार्डेन आम जनता के लिए बंद किया गया था, जो अब 6फरवरी से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, हर दिन मुगल गार्डेन आप घूम सकते हैं. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आगंतुक 50 रुपये प्रति आगंतुक भुगतान करके अपने स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. Also Read - दिल्ली में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, दिवाली तक 3000 का लक्ष्य

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "सामाजिक संतुलन के मानदंडों को बनाए रखने के लिए, 10:30 घंटे, 12:30 घंटे और 1430 घंटे में तीन प्री-बुक टाइम स्लॉट निर्धारित किए गए हैं, आगंतुकों की अधिकतम सीमा प्रति स्लॉट 25 रखी गई है." मुगल गार्डेन घूमने के दौरान, आगंतुकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, इत्यादि.

राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डेन की इस बगिया में ढेरों किस्म के गुलाब और ट्यूलिप के फूल मौजूद हैं, इसके अलावा यहां हॉलैं, जापान और जर्मनी के फूलों का रंग भी देखने को मिलता है. मुगल गार्डन की खास बात यह है कि 95 प्रतिशत फूल हिंदुस्तानी हैं.

आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, इस तरह कराएं ऑनलाइन बुकिंग

कोरोना महामारी के बाद खुले मुगल गार्डेन में एंट्री ऑनलाइन होगी. आप घर बैठे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

आपको rashtrapatisachivalaya.gov.in पर जाकर Plan your visit टैब पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां से आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं.

आपको टाइम बुक होने का एसएमएस आ जाएगा.

बस उसी निर्धारित वक्त पर पहुंचें, एसएमएस दिखाकर सीधे अंदर चले जाइये. आपको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं.

मुगल गार्डेन के नजदीक का मेट्रो स्टेशन

मुगल गार्डन जाने के लिए आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा.

यह मेट्रो स्टेशन वायलेट और येलो मेट्रो लाइन से जुड़ा है.

मुगल गार्डन जाने के लिए आपको इस मेट्रो स्टेशन से रेल भवन की तरफ से बाहर निकलना होगा.

यहां से आप राष्ट्रपति भवन का गेट नंबर 35 आसानी से पहुंच सकते हैं.

क्या-क्या है इस बगिया में, कैसे घूमें मुगल गार्डेन

मुगल गार्डन : इस आयताकार हिस्से से ही राष्ट्रपति अपनी सैर की शुरुआत करते हैं. फूलदार डेकोरेटिव पेड़-पौधे, फव्वारे और फूलों के कारपेट आपका मन मोह लेंगे. यहीं दिखेगा रंग-बिरंगी वैराइटीज और निराली छटा बिखेरता ट्यूलिप. मोगरा-मोतिया, रजनीगंधा, बेला, रात की रानी, जूही, चम्पा-चमेली सरीखे पौधे भी आसपास दिखाई देंगे.

रोज गार्डन : फिर है गुलाब की तकरीबन 135 किस्मों वाला रोज गार्डन. गार्डन के सुपरिंटेन्डेन्ट पी.ए. जोशी के अनुसार, क्वीन एलिजाबेथ, मदर टेरेसा, एंजलिक, ब्लू मून, ब्लैक रोज या ऑक्लोहोमा, ब्लैक बकारा और ग्रीन रोज जैसी डेकोरेटिव और खुशबू वाली दोनों वैराइटी इनमें शामिल हैं.

सर्कुलर गार्डन : बेहद खूबसूरत नजारे वाले इस गार्डन के बीचों-बीच है ट्यूलिप के फूलों से सज्जित पानी का सुंदर ताल. अलौकिकता और कमनीयता का एहसास कराते फूल और महकती बेलें.

स्पिरिचुअल गार्डन : चंदन, बेर, रीठा, रुद्राक्ष, खजूर, क्रिसमस-ट्री, कल्पवृक्ष, कृष्णा बड़, खैर, शमी आदि विभिन्न धार्मिक विश्वासों से जुड़े पेड़-पौधों से सुसज्जित यह गार्डन आपको ऐतिहासिकता और पौराणिकता के माहौल का एहसास कराएगा.

नक्षत्र गार्डन : विभिन्न आकाशीय नक्षत्रों के नामों पर आधारित गार्डन है यह.

हर्बल गार्डन : इसमें हैं अश्वगंधा, ब्राह्मी, लैमन-ग्रास, पांच प्रकार की मिंट, खस, ईसबगोल, खुशबूदार ऑयल वाला जिरेनियम, हडजोड़ और स्टीविया जैसे औषधीय और घरेलू उपयोग के पेड़-पौधे.

म्यूजिकल गार्डन : बायीं ओर है म्यूजिकल या संगीतमय फव्वारा गार्डन, जिसमें संगीत के साथ फव्वारे चलते हैं.

बोंसाई गार्डन : यहां देखने को मिलेंगी 50 प्रकार की बोंसाई पौधों की किस्में.

न्यूट्रिशन गार्डन : इसमें हैं आम-संतरे और तरह-तरह की स्वास्थ्यप्रद फल-सब्जियों के पेड़- पौधे.

खुलने का दिन और समय

6 फरवरी से 10 मार्च 2019 तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गार्डन खुलेगा.

11 मार्च का दिन सैनिकों, पुलिसकर्मियों, दृष्टिहीनों, दिव्यांगों और किसानों के लिए होगा.

मुगल गार्डेन के अंदर क्या मिलेंगी सुविधाएं

पीने का पानी, टॉयलेट, फर्स्ट एड की सुविधा और थक जाने पर रेस्ट की जगह अंदर उपलब्ध है.

दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर गेट पर ही मिल जाएगी.

एंट्री किस गेट से करें…

गेट नंबर-35 से प्रवेश होगा. यह गेट आरएमएल हॉस्पिटल के सामने नॉर्थ एवेन्यू वाली रोड में हैं. एंट्री फ्री है.

प्रवेश के लिए अपने साथ आईकार्ड जरूर लाएं.