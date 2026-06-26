मोहर्रम पर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर बंद रहेगी आवाजाही, जानें कौन-से क्षेत्र बनाए गए नो-पार्किंग जोन

Delhi Traffic Advisory: पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में आज (शुक्रवार, 26 जून 2026) दिल्ली समेत देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है. इस मौके पर राजधानी के विभिन्न हिस्सों से पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं, वहीं जोरबाग स्थित कर्बला मैदान में ताजिया और मजलिस के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, सेंट्रल दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, पहाड़गंज, झंडेवालान, इंद्रलोक और शास्त्री नगर जैसे व्यस्त इलाकों में रूट डायवर्ट रहेगा. वहीं, नई दिल्ली क्षेत्र में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आउटर सर्कल, संसद मार्ग, रफी मार्ग और तुगलक रोड कॉरिडोर प्रभावित रहेंगे. पंखा रोड दोपहर 2 से रात 8 बजे तक सागरपुर टी-पॉइंट से उत्तम नगर चौक के बीच आधा रास्ता बंद रहेगा. डाबरी-पालम रोड दोपहर 2 से रात 9 बजे तक वाहनों का रूट बदला रहेगा. जीटीके रोड शाम 5 से रात 11 बजे तक व्यावसायिक वाहनों के लिए आवाजाही सीमित की जाएगी. एमबी रोड बदरपुर, खानपुर और साकेत के बीच विभिन्न स्थानों पर डायवर्जन लागू रहेगा. इसके अलावे
|क्षेत्र / रोड
|समय
|प्रभावित मार्ग
|ट्रैफिक व्यवस्था
|सेंट्रल दिल्ली (जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, कमला मार्केट, पहाड़गंज, झंडेवालान, इंद्रलोक, शास्त्री नगर, बाड़ा हिंदूराव)
|दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
|पूरे क्षेत्र में
|रूट डायवर्जन लागू रहेगा
|इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से जखीरा अंडरपास
|दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
|इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन-जखीरा अंडरपास मार्ग
|वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित
|नई दिल्ली क्षेत्र (आउटर सर्कल, संसद मार्ग, रफी मार्ग, सुनहरी बाग रोड, कृष्ण मेनन मार्ग, तुगलक रोड)
|शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक
|विभिन्न हिस्से
|यातायात प्रतिबंध लागू
|एमबी रोड (बदरपुर, खानपुर, साकेत)
|निर्धारित समय अनुसार
|बदरपुर-खानपुर-साकेत मार्ग
|विभिन्न स्थानों पर डायवर्जन
|महर्षि वाल्मीकि मार्ग, राजा राम मार्ग, दुर्बल नाथ मार्ग, दक्षिणपुरी रोड
|निर्धारित समय अनुसार
|संबंधित मार्ग
|यातायात प्रभावित रह सकता है
|पंखा रोड
|दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक
|सागरपुर टी-पाइंट से उत्तम नगर चौक
|आधा कैरिजवे बंद
|डाबरी-पालम रोड
|दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक
|पालम फ्लाईओवर से करबला
|आधा कैरिजवे बंद
|जीटीके रोड
|शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक
|आजादपुर चौक से मुकरबा चौक
|व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही सीमित/डायवर्ट
|आजादपुर मंडी
|शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक
|मंडी प्रवेश मार्ग
|कमर्शियल वाहनों का प्रवेश बंद
दक्षिण दिल्ली के जोरबाग स्थित ऐतिहासिक कर्बला मैदान में मुहर्रम को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है. आयोजन समिति ने बताया कि कर्बला, मस्जिद और मजार परिसर में विशेष प्रबंध किए गए हैं. देश-विदेश से आने वाले अकीदतमंदों के रहने और लंगर की व्यवस्था की गई है. यहां पारंपरिक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने भारी संख्या में लोग जुटेंगे.
ट्रैफिक पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि जुलूस के संवेदनशील मार्गों पर नो-पार्किंग नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और नियम तोड़ने वाले वाहनों को तुरंत टो किया जाएगा. हालांकि, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के साथ रास्ता दिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे प्रभावित समय में सड़क मार्गों के बजाय मेट्रो सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें.
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