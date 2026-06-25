Traffic Advisory: मोहर्रम जुलूस को लेकर आगरा-कुशीनगर-परकोटा में कई रास्तों पर डायवर्जन, कौन-सा रूट रहेगा बंद, घर से निकलने से पहले देखें लिस्ट

Moharram traffic updates: उत्तर प्रदेश के आगरा, पडरौना और कसया में मुहर्रम जुलूस को लेकर भारी वाहनों और ऑटो-ई रिक्शा पर प्रतिबंध के साथ कई बड़े रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं. ऐसे में घर से निकलने से पहले पुलिस की नई गाइडलाइन जरूर देख लें...

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ट्रैफिक एडवाइजरी (इमेज AI से है)

Traffic updates: उत्तर प्रदेश के आगरा, पडरौना और कसया सहित जयपुर के परकोटा क्षेत्र में मोहर्रम व निर्जला एकादशी के मद्देनजर भारी वाहनों और ऑटो-ई रिक्शा पर प्रतिबंध के साथ बड़ा रूट डायवर्जन लागू किया गया है. ऐसे में घर से निकलने से पहले पुलिस की नई गाइडलाइन जरूर देख लें.

आगरा में मोहर्रम पर ट्रैफिक डायवर्जन

आगरा में मोहर्रम के अवसर पर 26 जून को कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. कोतवाली, सदर भट्टी, ढाकरान, सुल्तानगंज पुलिया, एत्माद्दौला और लोहामंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो, ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाई गई है.

वैकल्पिक मार्ग: धूलियागंज से सदर भट्टी जाने वाला ट्रैफिक अब सेंट जॉन्स और हरीपर्वत होकर गुजरेगा. वाटर वर्क्स और कमला नगर से भगवान टॉकीज जाने वाले वाहनों को ओवरब्रिज का इस्तेमाल करना होगा.

नो-एंट्री जोन: सुल्तानगंज पुलिया ओवरब्रिज के नीचे, एत्माद्दौला तिराहा से अम्बेडकर पुल, और अबू लाला दरगाह से सुल्तानगंज पुलिया सर्विस रोड पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. बिजलीघर से मदीना होटल तिराहा की ओर भी ऑटो व ई-रिक्शा नहीं जा सकेंगे. पुलिस ने नागरिकों से केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही इन क्षेत्रों में जाने की अपील की है.

पडरौना और कसया में रूट डायवर्जन

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पडरौना और कसया नगर क्षेत्र में 26 जून को ताजिया जुलूसों के दौरान सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. पडरौना सीओ अजय सिंह ने बताया कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और जुलूस के समय कस्बा पडरौना में बड़े वाणिज्यिक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी.

नो-एंट्री पॉइंट्स: सरस्वती चौक, सब्जी मंडी मोड़, रविंद्रनगर चौराहा, मटिहनिया, खिरिया टोला और स्टेशन बाईपास पर नो-एंट्री प्रभावी रहेगी.

वैकल्पिक मार्ग: शाम पांच बजे से जुलूस की समाप्ति तक रामकोला और खड्डा रोड से आने वाले दोपहिया व चौपहिया वाहनों को बावली चौक से बड़ी नहर मार्ग की ओर डाइवर्ट किया जाएगा. खिरकिया रोड का ट्रैफिक अंबे चौक और बेलवा चुंगी होकर निकाला जाएगा.

रामगढ़ मोड़-आमेर तिराहा से परकोटे में वाहनों का प्रवेश बंद

राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्जला एकादशी और मोहर्रम के चलते 25 और 26 जून को विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. इस दौरान शहर के परकोटा क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश और पार्किंग पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा.

पार्किंग निषेध: चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, बापू बाजार, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, त्रिपोलिया बाजार और गणगौरी बाजार में नो-पार्किंग जोन रहेगा. सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक गोविंददेवजी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग बंद रहेंगे.

परकोटा क्षेत्र में पाबंदी: मोहर्रम के मुख्य जुलूस के दौरान संजय सर्किल, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, रामगढ़ मोड़ और आमेर तिराहा से परकोटा के भीतर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. ताजिये रवाना होकर बड़ी चौपड़ से होते हुए रामगढ़ मोड़ के रास्ते कर्बला पहुंचेंगे.