'मुझे मारो, सर मारो', वह हाथ जोड़े कहता रहा... CJP प्रदर्शन के इस वायरल वीडियो ने हर किसी को किया भावुक

CJP Protest Video: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च के दौरान कथित रूप से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है. इसमें लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ना शामिल है. एक वीडियो में एक व्यक्ति कई सुरक्षा बल के जवानों के बीच खड़ा दिखाई देता है और उनसे कहता है कि अगर वे चाहें तो उसे लाठियों से मारें.
सीजेपी के मार्च के दौरान सुरक्षाकर्मी लाठियों से लैस हैं और उन्होंने हेलमेट और दंगा-रोधी गियर पहन रखा है, जबकि टी-शर्ट और पतलून पहने उस शख्स के पास मोबाइल फोन के अलावा कुछ नहीं है. आसपास कई लोग भागते और दौड़ते नजर आ रहे हैं. जैसे ही युवक को लाठी पड़ती है. वह कहता है कि मुझे मारो, सर मारो. वह वहीं खड़ा रहता है जबकि सुरक्षाकर्मी उसे लाठियों से मारते हैं और फिर रुक जाते हैं; इसके बाद वह व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है और दूसरे सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करके उसे वहां से ले जाते हैं.
जंतर-मंतर से लेकर संसद मार्ग तक पुलिस के कड़े इंतजाम और भारी बैरिकेडिंग प्रमाण है कि सत्ता युवाओं और आम जनता की मुखर आवाज़ से कितनी भयभीत है।
जब-जब युवा अपने अधिकारों, रोज़गार, और देश के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरता है, तब-तब शासन दमन और खौफ का सहारा लेता है।
सरकार… pic.twitter.com/6wasxPHmxo
— Dheeraj Gurjar (@dgurjarofficial) July 20, 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने यह वायरल वीडियो शेयर किया है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता धीरज गुर्जर भी शामिल हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा, जब भी युवा अपने अधिकारों, रोज़गार और देश के संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार दमन और डर का सहारा लेती है. सरकार कब तक लाठी, बैरिकेड और पुलिस सुरक्षा के पीछे छिपती रहेगी?
CJP के विरोध प्रदर्शन की घोषणा ऐसे समय में हुई जब सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ. मार्च में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे प्रदर्शनकारियों की भीड़ से पूरा नई दिल्ली इलाका भर गया.
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