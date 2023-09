Indian Army के लिए बना ये घातक हथियार, दुश्मन के मंसूबों पर फेरेगा पानी, देखें Video

जम्मूः भारतीय सेना के लिए विकसित एआई-आधारित ऑटोनॉमस मल्टी वेपन एंगेजमेंट सिस्टम (Anti Drone System) को जम्मू में नॉर्थ टेक संगोष्ठी (North Tech Symposium 2023) में प्रदर्शित किया गया. एआरसी वेंचर्स के आर एंड डी इंजीनियर आर्यन सिंह ने बताया कि इसकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है. थर्मल कैमरे, रडार जैसे कई पेलोड संलग्न किए जा सकते हैं. इसमें एक फायरिंग प्लेटफॉर्म भी एकीकृत किया जा सकता है. एलटीई और वाई-फाई बैंड दोनों का उपयोग किया गया है.छोटी दूरी के लिए, वाई-फाई इस्तेमाल किया जा सकता है.एलटीई का इस्तेमाल 10 किमी तक की दूरी के लिए किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल किसी भी इलाके में किया जा सकता है.

लेफ्टिनेंट कर्नल मिहिर ने बताया कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है. पहला है हथियार प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर एलएमजी, राइफल और कार्बाइन जैसे कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं. दूसरा एआई-आधारित लैपटॉप है और तीसरा है नियंत्रक बॉक्स. इसके मूल रूप से दो मोड हैं – स्वायत्त और मैनुअल.स्वायत्त मोड में यह ड्रोन का स्वयं पता लगाता है और उसे ट्रैक करता है, जिससे ऑपरेटर को लक्ष्य को मारने की अनुमति मिलती है.