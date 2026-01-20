Hindi India Hindi

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आई यह बड़ी खुशखबरी- जानें क्या है अपडेट

Mumbai-Ahmedabad bullet Train: भारत की पहली हाई-स्पीड रेल यानि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अब इलेक्ट्रिफिकेशन के चरण में पहुंच गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) मास्ट के इंस्टॉलेशन की जानकारी दी है.

Mumbai-Ahmedabad Bullet train: भारत का पहला हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट (MAHSR) अब अपनी मंजिलों के और करीब पहुंच रहा है. मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली इस बुलेट ट्रेन परियोजना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पड़ाव पार कर लिया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिफिकेशन प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी अपडेट साझा की है.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की रूट और स्टेशन

508 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश के दो बड़े राज्यों, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ेगी. इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं.

‘Make in India’ powers the Bullet Train project. Installation of overhead electrification masts is progressing well on the Mumbai–Ahmedabad Bullet Train project. pic.twitter.com/cX8SnT5svm — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 19, 2026

इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू

प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, कॉरिडोर पर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) मास्ट लगाने का काम तेजी से चल रहा है. ये मास्ट लोहे या स्टील के ऊंचे खंभे होते हैं जो रेल की पटरियों के ऊपर बिजली की तारों (Overhead Wires) को सहारा देते हैं. बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए आवश्यक बिजली की निरंतर आपूर्ति इन्हीं तारों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है.

20,000 से अधिक खंभे और उनकी खासियत

रेलवे के अनुसार, इस पूरे हाई-स्पीड कॉरिडोर पर 20,000 से अधिक OHE मास्ट लगाए जाएंगे. इन खंभों की ऊंचाई 9.5 मीटर से लेकर 14.5 मीटर तक है. ये खंभे न केवल तारों को सही ऊंचाई पर रखते हैं, बल्कि तेज गति से दौड़ती ट्रेन के दौरान तारों में सही तनाव (Tension) और अलाइनग्मेंट (Alignment) बनाए रखते हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए.

बुलेट ट्रेन के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए इसमें 2×25 kV ओवरहेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पूरे रूट पर ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन (DSS) का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि ट्रेन को बिना किसी रुकावट के उच्च वोल्टेज वाली बिजली मिलती रहे.

वायाडक्ट्स पर इंस्टॉलेशन

बुलेट ट्रेन का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड (जमीन से ऊपर) वायाडक्ट्स पर बनाया जा रहा है. इन ऊंचे ब्रिज पर OHE मास्ट लगाना एक इंजीनियरिंग चुनौती है, जिसे नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) सफलतापूर्वक कर रहा है. वर्तमान में गुजरात के कई हिस्सों में वायाडक्ट्स का काम पूरा हो