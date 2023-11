Mumbai Air Pollution: दिल्ली की तरह मुंबई की हवा भी हो गई प्रदूषित, बेहद 'खराब स्तर' पर पहुंचा AQI

Mumbai Pollution: पिछले कुछ दिनों में ‘खराब’ और ‘मध्यम’ रहने के बाद बुधवार और गुरुवार की सुबह मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आ गया है. राजधानी दिल्ली की तरह मुंबई की हवा में भी प्रदूषण का जहर घुल रहा है. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसएमटी) और मरीन ड्राइव क्षेत्र से एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया.

मुंबई में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने निजी और सरकारी परियोजनाओं के काम में लगे 100 से ज्यादा ठेकेदारों और रियल एस्टेट फर्मों को नोटिस भेजकर धूल के कम करने के मानदंडों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा है.

#WATCH | Maharashtra: Visuals from Mumbai’s Chhatrapati Shivaji Terminus (CSMT) and Marine Drive area as the Air Quality Index dips to ‘Very Poor’ category.

