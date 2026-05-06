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मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट, 7 मई को 6 घंटे के लिए बंद रहेंगी उड़ानें- जानें क्या है वजह

Mumbai Airport latest updates: 7 मई के दिन मुंबई एयरपोर्ट से उड़ाने 6 घंटे तक ठप रहेगी. ऐसे में अगर आपकी कोई फ्लाइट 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में है, तो ये एडवाइजरी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

मुंबई एयरपोर्ट पर 7 मई को 6 घंटे के लिए उड़ानें ठप रहेंगी

Mumbai 7 May CSMIA maintenance: मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) 7 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. यह 6 घंटे का शटडाउन रनवे के सालाना प्री-मॉनसून मेंटेनेंस (Pre-monsoon maintenance) के लिए लिया गया है, ताकि बारिश के दौरान उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. बता दें कि 6 घंटे की इस टाइम पीरियड में ना तो कोई फ्लाइट लैंड करेगी और न ही टेक-ऑफ होगी.

6 घंटे के लिए ठप रहेगा हवाई ट्रैफिक

देश का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, मुंबई का CSMIA, 7 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह ठप रहेगा. इस दौरान एयरपोर्ट के दोनों मेन रनवे (09/27 और 14/32) को बंद रखा जाएगा. यह फैसला यात्रियों और विमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि भारी ट्रैफिक वाले इस एयरपोर्ट पर मरम्मत के लिए रनवे खाली मिलना बेहद मुश्किल होता है.

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क्यों जरूरी है प्री-मॉनसून मेंटेनेंस?

मुंबई में मॉनसून के दौरान भारी बारिश होती है, जिससे रनवे की सतह पर फिसलन या जलभराव का खतरा बढ़ सकता है. मेंटेनेंस के दौरान 1033 एकड़ में फैली एयरसाइड सुविधाओं की जांच की जाएगी, जिसमें सतह की दरारों को भरना, लाइट सिस्टम की जांच और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई शामिल है. यह सालाना प्रक्रिया रनवे की मजबूती और विमानों की लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए अनिवार्य है.

एयरलाइंस और यात्रियों की पहले से तैयारी

एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मेंटेनेंस ब्लॉक की जानकारी लगभग 6 महीने पहले ही सभी एयरलाइंस और संबंधित विभागों को दे दी थी. इसका उद्देश्य यह था कि कंपनियां अपने फ्लाइट शेड्यूल को पहले से ही री-शेड्यूल या कैंसिल कर सकें, ताकि यात्रियों को आखिरी समय पर होने वाली परेशानी से बचाया जा सके. अगर आप भी 7 मई को मुंबई से उड़ान भरने वाले हैं, तो अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

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देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

मुंबई एयरपोर्ट भारत के विमानन क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है. वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां से 5.5 करोड़ यानि 55.12 मिलियन से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया. दिलचस्प बात यह है कि इसे दुनिया का सबसे व्यस्त ‘सिंगल रनवे’ ऑपरेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जहां हर दिन करीब 1000 उड़ानों की आवाजाही होती है.

अडानी ग्रुप और MIAL का मैनेजमेंट

इस एयरपोर्ट का संचालन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) करता है. MIAL दरअसल अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) का एक ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) है, जिसमें अडानी ग्रुप की 74% हिस्सेदारी है। इनके प्रबंधन के तहत आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञों की टीम इस 6 घंटे के चुनौतीपूर्ण मेंटेनेंस कार्य को पूरा करेगी.