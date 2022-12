Mumbai Airport पर सेवाएं हुईं बहाल, सर्वर डाउन होने की वजह से लगी थी यात्रियों की भीड़

Mumbai Airport News: मुंबई एयरपोर्ट पर सभी सेवाएं एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं. सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. Mumbai International Airport Limited ने एक बयान जारी कर कहा कि केबल कटने की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई थीं, जिसे ठीक कर लिया गया है.

Due to the server down at Mumbai International Airport, the crowd is slightly more than normal. The crowd is being managed well and there is no chaos as manual passes are being issued: CISF at Mumbai International Airport — ANI (@ANI) December 1, 2022