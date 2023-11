मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर इजरायली राजदूत का बड़ा बयान, बोले- हमास की तरह दशहत पैदा करने आए थे आतंकी

26/11 Mumbai Attack: भारत के इतिहास में 26 नवंबर 2008 की तारीख को कभी नहीं भूल जा सकता. आज ही के दिन पाकिस्तानी आतंकियों अब तक के सबसे क्रूर हमले को अंजाम दिया था. 15 साल पहले मुंबई दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमले की गवा​ह बनी थी. मुंबई में आतंकवादियों ने दो होटलों पर हमला किया था. इस आतंकी हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए. देशवासी जब भी इस काले दिन को याद करते तो उनके मन में गुस्सा जग जाता है. मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने जान गंवाने वाले लोगों को याद किया.

राजदूत गिलोन ने कहा कि यह एक भयानक घटना थी, जब मुंबई के लोगों को एक आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था. उन्होनें कहा कि मुंबईवासियों के जीवन को दहशत से भरने के लिए आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया था. गिलोन ने कहा कि हमास की तरह आतंकी इस घटना का प्रसारण करना चाहते थे. उनका मकसद न केवल हत्या करना था, बल्कि जीवित बचे लोगों में दहशत पैदा करना और उन्हें डराना था.

#WATCH | Delhi | On the 26/11 Mumbai terror attacks’ anniversary, Israel’s Ambassador to India, Naor Gilon says, “It’s a horrendous phenomena when people come into your safe haven, to your houses in Mumbai to disrupt the life, to create panic. They wanted panic, they wanted to… pic.twitter.com/KvT9TZXvTg

— ANI (@ANI) November 26, 2023