मुंबई में ऑटो-टैक्सी संकट गहराया, मराठी टेस्ट के विरोध में ड्राइवरों की हड़ताल; यात्रियों की बढ़ी परेशानी

मुंबई में मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की नाराजगी बढ़ गई है. ड्राइवरों का आरोप है कि RTO जांच में प्रशिक्षण से बाहर के सवाल पूछे जा रहे हैं. तीन दिन की हड़ताल से बारिश के बीच यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई.

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मुंबई में बारिश के बीच ऑटो और टैक्सी की उपलब्धता को लेकर परेशानी बढ़ गई है. इसकी बड़ी वजह ड्राइवरों की तीन दिन की हड़ताल है, जो महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में शुरू हुई. शुक्रवार से ही शहर के कई हिस्सों में ऑटो और टैक्सी मिलना मुश्किल हो रहा था, जबकि सोमवार शाम से हड़ताल ने स्थिति और गंभीर कर दी.

ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO की जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल हैं. उनका आरोप है कि अधिकारियों की ओर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनकी तैयारी उन्हें सरकारी प्रशिक्षण में नहीं कराई गई.

30 सितंबर तक चलेगी जांच

महाराष्ट्र सरकार ने वाणिज्यिक यात्री वाहन चालकों के लिए मराठी का वर्किंग नॉलेज जरूरी है. पारंपरिक टैक्सियों और ऑटोरिक्शा के अलावा ऐप-आधारित कैब सेवाओं में संबंधित ड्राइवर भी शामिल हैं. नियम के तहत ड्राइवरों को यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत करने लायक मराठी आना जरूरी है. जांच अभियान 20 अगस्त से शुरू हुआ और इसे 30 सितंबर तक जारी रखा जाना है. इससे पहले ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए तीन महीने की छूट भी दी गई थी.

पहली जांच के दौरान ही बड़ी संख्या में ड्राइवरों को नोटिस दिए गए. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के मुताबिक 20 अगस्त तक राज्य में 8,217 ड्राइवरों की जांच हुई, जिनमें 1,268 को मराठी की पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया. मुंबई महानगरीय क्षेत्र में जांचे गए ड्राइवरों में 604 को नोटिस मिला.

टेस्ट में पूछे जा रहे अलग सवाल

कंधिवली के एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि ड्राइवरों को मराठी सिखाने और प्रमाणपत्र देने के लिए अलग-अलग केंद्र बनाए गए थे. लेकिन प्रशिक्षण में पढ़ाई गई सामग्री और RTO की जांच में पूछे जाने वाले सवालों के बीच अंतर होने की शिकायत सामने आ रही है.

ड्राइवरों का कहना है कि कम पढ़े-लिखे और उम्रदराज लोगों के लिए कम समय में भाषा सीखना और रोजाना की कमाई का लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं है. कई ड्राइवर अपनी गाड़ी के मालिक भी नहीं हैं, बल्कि ठेकेदारों के लिए काम करते हैं. ऐसे में प्रशिक्षण कक्षाओं में जाने का मतलब उनकी दैनिक कमाई का नुकसान भी हो सकता है. सरकार की ओर से हालांकि कहा गया है कि टेस्ट रोजमर्रा की परिस्थितियों पर आधारित है. यात्रियों से डेस्टिनेशन पूछना, पैसे बताना, मीटर शुरू करना या CNG भरवाने के लिए रुकने जैसी सामान्य बातचीत से जुड़े सवाल इसमें शामिल हैं.

1.65 लाख ड्राइवरों को मिली ट्रेनिंग

सरकार का कहना है कि 105 दिनों के अभियान के दौरान करीब 1.65 लाख ड्राइवरों को मराठी भाषा की ट्रेनिंग दी गई और प्रमाणपत्र जारी किए गए. परिवहन विभाग का तर्क है कि ये नियम नया नहीं है. महाराष्ट्र में 1989 से ही कमर्शियल ड्राइवर के लिए प्रेक्टिकल मराठी आने की शर्त मौजूद थी, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं कराया गया. अब नियम लागू होने के बाद ड्राइवरों और यूनियनों में असंतोष बढ़ा है. नोटिस पाने वाले ड्राइवरों को एक महीने के अंदर जरूरी भाषा ज्ञान हासिल करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनका बैज तीन महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है.

यात्रियों की मुश्किल बढ़ी

मुंबई में ऑटो और टैक्सी की कमी का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ा है. कई लोगों ने बताया कि उन्हें वाहन मिलने के लिए 40 से 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. बारिश के मौसम में जब सड़क और लोकल ट्रांसपोर्ट पर पहले ही दबाव रहता है. मुंबई में करीब 4.6 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी लाइसेंस होल्डर होने के आंकड़े सामने आए हैं. वहीं पूरे महाराष्ट्र में लाइसेंस-प्राप्त रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर की संख्या करीब 9.65 लाख बताई गई है.

ड्राइवरों के बीच एक और चिंता उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आए लोगों को लेकर है. कुछ ड्राइवरों ने मराठी पहचान की राजनीति और संभावित टकराव को लेकर डर जताया है. हालांकि, विवाद का मुख्य मुद्दा फिलहाल भाषा नियम, टेस्ट की प्रक्रिया और रोजी-रोटी पर पड़ने वाला असर है. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी की आजीविका छीनना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा के साथ महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना है. दूसरी ओर, ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें भाषा सीखने का समय और परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए. हड़ताल के कारण फिलहाल मुंबई की सड़कों पर यात्रियों की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है.