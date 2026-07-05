मुंबई में भारी बारिश के बीच बहुमंजिला चॉल गिरी, छह लोगों की दर्दनाक मौत

मुंबई में भारी बारिश के बीच बहुमंजिला चॉल गिरने से छह लोगों की मौत हो गई. राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि शहर में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने हालात बिगाड़ दिए.

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Mumbai chawl collapse (Image: IANS)

मुंबई में चॉल गिरने से छह लोगों की मौत.

भारी बारिश के बीच बचाव अभियान लगातार जारी.

आईएमडी ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी.

मुंबई में रविवार (5 जुलाई, 2026) शाम भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. मानखुर्द इलाके की एक बहुमंजिला चॉल अचानक गिर गई, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया. यह हादसा रात करीब 8:30 बजे जनता नगर में हनुमान मंदिर के पीछे स्थित चॉल नंबर-5 में हुआ. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया.

राहत और बचाव अभियान लगातार जारी

हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान तेजी से चलाया गया. मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए बचाव दल पूरी सावधानी के साथ काम कर रहा है. मौके पर डॉक्टरों की टीम, नर्सिंग स्टाफ और एंबुलेंस भी तैनात की गई है. अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर घायलों का तुरंत इलाज किया जा सके. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें

रविवार को मुंबई में पूरे दिन तेज बारिश होती रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. कई इलाकों में 24 घंटे के भीतर 200 से 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. तेज बारिश के कारण कई सड़कें पानी में डूब गईं और जगह-जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं. खराब मौसम की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी असर पड़ा. कई फ्लाइट रद्द करनी पड़ीं, जबकि कुछ उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया.

Mumbai, Maharashtra: A ground-plus-three-storey chawl partially collapsed in Mankhurd around 8:30 PM, killing six people and injuring one. Rescue operations are underway amid fears that several people remain trapped under the debris, with fire brigade, police and civic teams… pic.twitter.com/eiyZRtDV41 — IANS (@ians_india) July 5, 2026

शहर में सामने आए कई दूसरे हादसे

भारी बारिश के दौरान सिर्फ चॉल गिरने की घटना ही नहीं हुई. कुर्ला इलाके में एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई. इससे कुछ दिन पहले चेंबूर में भी स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की जान चली गई थी. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें बारिश के दौरान पेड़ गिरते और सड़कों पर जलभराव दिखाई दिया. लगातार हो रही बारिश ने शहर के सामान्य जीवन को काफी प्रभावित किया.

हादसे के कारणों की होगी जांच

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने कहा कि कई लोग नोटिस मिलने के बाद भी बिना अनुमति वाली इमारतों में रहते हैं या उन्हें दोबारा बना लेते हैं. हालांकि, इस हादसे की असली वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा. फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

(इनपुट: IANS)