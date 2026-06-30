मुंबई में दर्दनाक हादसा! स्कूल बस पर गिरा पेड़, एक छात्र की मौत, 4 बच्चे अस्पताल में भर्ती

मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर अचानक पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 30, 2026, 5:28 PM IST
मुंबई में दर्दनाक हादसा! स्कूल बस पर गिरा पेड़, एक छात्र की मौत, 4 बच्चे अस्पताल में भर्ती

मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार (30 जून) को एक दर्दनाक हादसा हो गया. सड़क से गुजर रही एक स्कूल बस पर अचानक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे बस में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि चार अन्य बच्चे घायल हो गए.

सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और पेड़ हटाकर रास्ता साफ किया. पुलिस और स्थानीय प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं. फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

बस में कुल 18 बच्चे थे

पुलिस के अनुसार, हादसे में विहान श्रीवास्तव नाम के छात्र की मौत हो गई. बस में कुल 18 छात्र सवार थे, जिनमें से 12 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पांच बच्चों को इलाज के लिए जेन अस्पताल ले जाया गया. इनमें चार बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है, जबकि एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है.

घटना के बाद पुलिस, दमकल विभाग और बीएमसी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. पेड़ हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से पूरा किया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, पेड़ अचानक गिरने से बस का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि पेड़ गिरने की वजह क्या थी। पूरे मामले की जांच जारी है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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